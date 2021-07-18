ذوو شهداء عفرين يتظاهرون استنكاراً لنبش تركيا أضرحة أبنائهم

وصدحت حناجر الآلاف من أسر الشهداء في إقليم عفرين وأهالي ناحية أحرص، تنديداً بانتهاكات وجرائم الاحتلال التركي بالتعدي على الحرمات المقدسة في عفرين، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري واستعادة جثامين الشهداء ومحاسبة تركيا ومرتزقتها على انتهاكاتهم.

حيث تجمع ذوو الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء وأهالي ناحية أحرص في ساحة الناحية ذاتها، رافعين صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وجاب المتظاهرون الشوارع الرئيسة في الناحية وتوجهوا صوب مزار الشهداء، في ناحية أحرص، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة العصر.

ولدى وصول المتظاهرين إلى مزار الشهداء، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل هاجر محو، أشارت في بداية حديثها إلى أنهم ودعوا شهداءهم إبان العدوان التركي على مقاطعة عفرين، بكرامة وشرف ضمن مراسم مهيبة، وبعد احتلال عفرين يحاول الاحتلال طمس هذه الحقيقة ومحو حتى مزارات الشهداء.

وأوضحت هاجر بأن الاحتلال التركي يدعي بأن المزار الذي عثروا عليه خلف مشفى آفرين هو مقبرة جماعية ارتكبتها وحدات حماية الشعب والمرأة قبل العدوان التركي على عفرين، وتساءلت هاجر في حديثها مخاطبة المجتمع الدولي "هل توجد مجزرة يتم فيها تكفين ضحاياها ودفنهم بشكل منظم؟ مشيرة إلى أن لديهم وثائق وصوراً تثبت حقيقة أنه مزار لأبنائهم الشهداء.

وعاهدت هاجر على السير على خطا شهدائهم وقالت: "نستطيع العيش بدون أبناء ولكن لا نستطيع العيش بدون كرامة، وإن شهداءنا هم كرامتنا وقيمنا المعنوية".

واختتمت هاجر حديثها باستنكار موقف المجتمع الدولي في صمته حيال جرائم الدولة التركية في عفرين، وطالبت بالتحرك الفوري والكشف عن مصير جثامين الشهداء وتسلميها لذويهم.

ومن جانبه قال عضو مجلس عوائل الشهداء حسن حسن، إن الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين، له دور أساسي في تمادي تركيا بانتهاكاتها اللاإنسانية في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأشار حسن إلى دور تركيا في تغيير ديمغرافية المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، عبر استخدام أبشع أنواع الجرائم الوحشية من قتل وخطف والتعدي على الحرمات المقدسة.

وأكد حسن أن مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية استشهدوا دفاعاً عن تراب عفرين المقدس، والتعدي على مزار الشهداء يدل على وحشية وحقد الدولة التركيا تجاه الكرد وحتى جثامين شهدائهم.

(كروب/ل)

ANHA