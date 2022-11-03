ذوو مقاتلين وشهداء ينددون بهجمات الإبادة التركية وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

يواصل جيش الاحتلال التركي منذ نيسان 2021، جرائمه بحق الكرد عبر هجماته على مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

منذ بدئه بهجمات الإبادة على زاب وآفاشين ومتينا، استخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة أكثر من 2476 مرة، أسفر آخرها عن استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة.

ممارسات الاحتلال التركي أثارت استياء الشعب الكردستاني وأهالي شمال وشرق سوريا، وذوي مقاتلي الكريلا خاصة.

سهرة سينو، والدة الشهيدتين في وحدات المرأة الحرة - ستار تولهدان حسكة، رابرين تولهدان، قالت عن الموضوع "ترتكب دولة الاحتلال التركي المجازر بحق الكرد كما فعلت مع الأرمن؛ لأنها لا تريد أن يصبح للكرد قوة موحدة".

كما نددت بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي، قائلة: "إن بقاء عائلة البرزاني بأمان واستقرار في إقليم كردستان هو بفضل قوات الكريلا وتضحياتهم".

من جانبها، استنكرت شقيقة الشهيد في صفوف قوات الدفاع الشعبي ممو ظفر، نجمة شيخو، هجمات الاحتلال التركي واستخدامه للأسلحة الكيماوية في جبال كردستان "تركيا تشن حرباً قذرة ويجب على القوى الدولية التدخل وإيقاف الهجمات التي تستهدف الكرد ووضع حد لجرائم الاحتلال التركي".

PDK منع إيصال الأقنعة لقوات الكريلا

مع استمرار الهجمات، لا يسمح الحزب الديمقراطي الكردستاني للوفود الأجنبية بزيارة المنطقة والتحقيق في استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، وفي 17 نيسان 2022، أعلن الديمقراطي الكردستاني أنه صادر 1200 قناع خاص بالوقاية من الغازات كانت متوجهة لمقاتلي الكريلا.

حيث وصف والد الشهيد رستم رشو والمقاتلة آكري في صفوف الكريلا، خليل عبد الله هذا العمل بالخيانة، "منع الحزب الديمقراطي الكردستاني وصول الأقنعة إلى قوات الكريلا، ما أدى إلى استشهاد المقاتلين 17 مؤخراً".

مضيفاً "استشهد الكثير من مقاتلي الكريلا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني نتيجة تعاونه مع تركيا".

وأكد خليل عبد الله في ختام حديثه، على التزامهم بنهج أبنائهم وبناتهم حتى تحقيق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها.

(م ح/ك)

ANHA