ذوو مقاتلي وشهداء الكريلا: على PDK التراجع عن دعم الاحتلال التركي 

تشن دولة الاحتلال التركي هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، فيما تجابه هذه الهجمات بمقاومة بطولية من قبل قوات الكريلا، وسط استخدام تركيا الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في افتعال اقتتال داخلي، بعد فشلها في هزيمة الكريلا.

وقبل يومين، قال عضو اللجنة القيادية في حزب العمال الكردستان دورانك الكان أن مقاتلي الكريلا سوف يوسعون من نطاق عملياتهم وقال:" بالطبع أن قوات الكريلا لديهم القدرة الكافية على هزيمة العدوان التركي على جنوب كردستان، في حال لم يلعب الحزب الديمقراطي الكردستاني دوراً سلبياً متواطئاً، حيث لا تزال الخطورة والتهديدات قائمة على تلك الجبهة، جراء المواقف اللامسؤولة للحزب الديمقراطي الكردستاني".

'على الكرد رص صفوفهم لا محاربة بعضهم'

واستنكر والد مناضلين اثنين في قوات الدفاع الشعبي، أحدهما الشهيد (روجهات) والثانية المقاتلة (دلبهار)، محمد علي خلو، الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان) في سعي منها إلى شل حركة الحرية، وقال: "بعد فشل مخططات الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، تواطأ مع PDK في حربه ضد قوات الدفاع الشعبي لإشعال الفتن بين الكرد".

وطالب خلو الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعدول عن هجماته على قوات الدفاع الشعبي، مذكّراً بتسببه في استشهاد مقاتلي الكريلا واختطاف مجموعة منهم، مبيّناً أن ذلك إن دل على شيء فإنه يدل على ضرب المكتسبات التي حققها أبناء المنطقة.

ورفض خلو محاولات PDK لافتعال اقتتال داخلي، مشدداً على ضرورة رص الكرد لصفوفهم لإفشال كافة المخططات التي تسعى الدولة التركية إلى تحقيقها، وأضاف "على الكرد الوقوف في وجه أعدائهم وليس محاربة بعضهم، ليعيشوا حياة حرة في مجتمع تسوده الديمقراطية".

وأبدى حميد مصطفى، والد شهيد قوات الدفاع الشعبي (ريزان)، رفضه لممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني من اختطاف مقاتلي الكريلا، وقال "يجب على الكرد عدم الإنصات للأعداء؛ بل الوقوف في وجههم، وعلى PDK التراجع عن هذا الأعمال المنافية لقيم الكرد".

وأكد مصطفى دعمه لقوات الكريلا ومواصلة المقاومة حتى الرمق الأخير، ولو تطلّب الأمر لقدّم فلذات كبده في سبيل تحرير كافة أراضي كردستان المحتلة.

تركيا تستخدم PDK في تنفيذ سياستها

ومن جانبها، أشارت والدة المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي (بارين أحمد)، فاطمة رشيد، إلى مخاوف الدولة التركية من تكاتف الشعب الكردي، وقال "لأنه يشكل خطراً على أطماعها ونفوذها ولا يتناسب مع سياستها، لهذا عمدت إلى استخدام PDK في سياستها القذرة".

وزادت "قدمنا أبناءنا في سبيل تحرير أرض كردستان من المحتل، ونرفض بشدة أن يستشهدوا على أيدي بعض الأطراف الكردية، فهذه خيانة بحق الشهداء، وأن هذه السياسات لا تجلب سوى اقتتال الإخوة".

وشددت فاطمة رشيد على أنه "لا يجب أن نكون ضحية لأطماع الدولة التركية الهادفة إلى ترسيخ التجزئة والتفرقة بين الكرد بل علينا أن نوحد صفوفنا لإفشال هذه السياسات وتحقيق أحلام شهدائنا في تحرير كردستان".

'سنواصل مسيرة أبنائنا'

أما والد الشهيدين (حالم) و (ساريا عفرين)، حسن حنان، فطالب بالكشف عن مصير مقاتلي الكريلا المختطفين في جنوب كردستان، ونوّه إلى معاملة الحزب الديمقراطي الكردستاني لأسر المختطفين، وقال: "تم تهديد الأسر بالاعتقال في حال عدم تراجعها، لكن الأهالي لن يتراجعوا كما هو حال كافة أسر قوات الدفاع الشعبي، إننا نقدم أبناءنا في سبيل تحرير كردستان، وليس لاعتقالهم من قبل PDK، وسنواصل مسيرة أبنائنا حتى الوصول إلى مبتغاهم".

(س ر)

ANHA