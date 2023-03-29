ذوو ضحايا الانتفاضة يزورون ضريح جينا أميني

تتواصل انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî"(المرأة، الحياة، الحرية) في روجهلات كردستان وإيران، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق منتصف أيلول 2022.

فقد أصبح ضريح الشابة الكردية جينا أميني في مسقط رأسها في مدينة سقز بروجهلات، محطة للمناضلين من أجل الحرية وذوي الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال الانتفاضة.

في الأيام الماضية، زار أهالي الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الانتفاضة من مدن روجهلات وإيران، ضريح جينا أميني في مقبرة أيجي في سقز، على ما أفادت به وكالة روج نيوز.

كما زارت عائلة سمكو مولودي الذي فقد حياته في الاحتجاج في مهاباد، ضريح جينا، وأقاموا مراسم تذكارية لها، كما استذكروا كل من فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات.

في غضون ذلك، وعلى الرغم من ضغوط ومحاولات الدولة الإيرانية فرض الحجاب بالقوة؛ إلا أن عدد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة يتزايد يوماً بعد يوم، وفي أنشطة وحفلات نوروز قام عدد كبير من النساء بالتقاط صورهن بشكل علني كردّ فعل ضد الحجاب القسري، ومشاركة هذه الصور على وسائل الإعلام.

وبحسب مشروع القانون الذي تم إعداده في البرلمان الإيراني لفرض المزيد من إجراءات التطبيق القسري للحجاب، فإنه سيتم تغريم النساء المخالفات للقانون بغرامة تبلغ من 500 ألف إلى 3 مليارات تومان (ريال إيراني).

وفي هذا السياق، كتب الصحفي الإيراني محمد أقازاده، على تويتر، قائلاً: "ما هي الصورة التي تظهرها حكومتكم؟ والتي تبدل روح إنسان بـ 900 مليون تومان، في المقابل تغرم ظهور عدد قليل من خصلات شعر النساء بثلاثة مليارات تومان".

ووفقاً لقوانين إيران، إذا تسبب شخص ما عن طريق الخطأ في وفاة شخص، فيجب أن يدفع هذا الشخص 900 مليون تومان لعائلة الشخص المقتول.

(ي م)