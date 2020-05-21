ذوو الطفل عبدو شيخو الذي أرسلته تركيا إلى ليبيا يناشدون لإعادته

أقدمت مرتزقة ما تسمى بكتيبة "سمر قند" بقيادة المرتزق أبو جهاد، التابعة للاستخبارات التركية، على خطف الطفل عبدو شيخو الذي يبلغ من العمر15 عاماً، من منزله في قرية روتا بناحية ماباتا في مقاطعة عفرين المحتلة منذ أكثر من شهرين، وبعد شهر من تعذيبه في سجونها أجبروه على الذهاب إلى ليبيا مع باقي المرتزقة الذين ترسلهم تركيا للقتال هناك بجانب حكومة السراج.

وفي هذا السياق تحدث نجيب شيخو عم الطفل المختطف، والمُهجّر من عفرين والقاطن حالياً في مقاطعة الشهباء لوكالة أنباء هاوار، وناشد المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الأطفال التدخل الفوري للكشف عن مصير ابنهم عبدو شيخو بأقرب وقت وإعادته إلى ذويه.

ونوه نجيب أن الطفل عبدو شيخو هو الابن الوحيد لوالديه المسنين، اللذان يعانيان من أمراض مزمنة ويحتاجان لمن يرعاهم، ولكن مرتزقة تركيا خطفوا منهما ابنهما الوحيد وأرسلوه إلى ليبيا، ولا يعرفان إن كان لازال حياً أو ميتاً.

كما طالب نجيب شيخو المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال التركي على ارتكابه جرائم حرب بحق المدنيين العزل في عفرين وزج الأطفال الكرد في معارك في البلدان الأخرى.

ونوه شيخو في حديثه إلى أن مرتزقة "السمرقند" حولوا قرية روتا إلى مركز ومقرات لمرتزقتها، وحولوا منزل المواطن أبو خالد إلى معتقل لتعذيب المدنيين.

وأوضح نجيب شيخو أن المرتزقة يختطفون المدنيين في قرى عفرين الذين لديهم أبناء في الدول الأوربية، لإجبارهم على إرسال مبالغ مالية للإفراج عن ذويهم.

وأضاف شيخو إن مرتزقة سمرقند بقيادة المرتزق أبو جهاد يعملون على سرقة ممتلكات المُهجّرين مقاطعة الشهباء، في قرى روتا وسنارة وكفر صفرة وحاج حسنو في عفرين المحتلة.

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ANHA