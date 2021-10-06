ذوو الشهيدين تولهلدان وسردم: نريد جثماني ولدينا اللذين استُشهدا غدراً

تعرض 7 مقاتلين من قوات الكريلا لهجوم من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، أثناء توجههم من منطقة قنديل إلى منطقة بهدينان في ليلة 29- 28 آب المنصرم، دون أي سابق إنذار أو إطلاق رصاصة تحذير، وتعرض المقاتلون لإطلاق نار من أربع جهات، ما أسفر عن استشهاد 5 من مقاتلي قوات الكريلا. ومن المحتمل أن يكون أحدهم قد وقع أسيراً بعد إصابته، فيما تمكن مقاتل من النجاة حسب ما نشره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيانه.

ومن بين هؤلاء المقاتلين، اثنان من روج آفا وهما:"تولهلدان رامان، الاسم الحقيقي نسرين تمر، والشهيد سردم جودي، الاسم الحقيقي يوسف إبراهيم".

إن ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي، زاد من سخط الشعب الكردستاني، وبشكل خاص أهالي شمال وشرق سوريا.

وعليه، توجه يوم أمس أهالي مقاطعة الجزيرة وأسر الشهداء وأسرتا الشهيدين تولهلدان رامان والشهيد سردم، إلى معبر سيمالكا للاعتصام والمطالبة بجثماني ابنيهما.

ونصبت مؤسسة عوائل الشهداء في مقاطعة الجزيرة، خيمة اعتصام والتي ستستمر إلى أن يتم تسليم جثماني الشهيدين.

وقالت والدة الشهيدة تولهلدان رامان، عيشانة تمر: "جئت إلى سيمالكا للمطالبة بجثمان ابنتي التي استشهدت غدراً على يد مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني. فقد استشهدت ابنة لي في وقت سابق أثناء مقاومتها في باكور كردستان، ولم أستطع رؤية جثمانها. والآن ابنتي تولهلدان التي استشهدت غدراً، لن أسمح بأن يبقى جثمانها بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني".

مضيفة: "ابتني شهيدة جميع الشعب الكردي، وأريد جثمانها ليدفن في أرضها وأستطيع أن أزورها بين الحين والآخر".

واستنكرت عيشانة تمر ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلة: "الحزب الديمقراطي الكردستاني عميل للاحتلال التركي".

فيما طالبت أخت الشهيد سردم جودي، هواسة يوسف، الحزب الديمقراطي الكردستاني بجثمان أخيها قائلة: "نطالب الديمقراطي الكردستاني أن يسلّم جثامين أبنائنا الذين كانوا يدافعون عن أراضي كردستان".

مضيفة: "سنستمر في اعتصامنا هذا حتى يستجيب الديمقراطي لمطالبنا، فيجب أن يوارى جثمان سردم في أرضه".

ANHA