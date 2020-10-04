ذوو الشهيدة بيمان: مستمرون في طريق النضال

قدّم وفد من مجلس عوائل الشهداء، ومؤتمر ستار ومجلس ناحية تربه سبيه وثيقة الشهيدة بيمان آخين، الاسم الحقيقي شيرين عمر، التي استشهدت في مقاومة حفتانين البطولية في مناطق الدفاع المشروع، لذويها في مراسم غيابية، في مسقط رأسها في قرية عتبة التابعة لناحية تربه سبيه.

وتحدث خلال تسليم وثيقة الشهادة عضو مجلس عوائل الشهداء الحاج عبدي خلف، والإدارية في مؤتمر ستار نجاح القسو، وأكدا أن دولة الاحتلال التركي تعادي الشعوب المطالبة بحريتها، وبشكل خاص في شمال وشرق سوريا، وتحاول بشتى السبل ضرب المكتسبات التي حُققت عبر الهجمات التي تشنها، ومحاولة خلق الفتن بين المكونات، وزرع العملاء.

وأوضحت الكلمات أن شعوب المنطقة المؤمنة بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تقف في وجه سياسات تركيا الاحتلالية.

بعدها سُلمت وثيقة الشهادة إلى عم الشهيدة بيمان آخين، محمد صالح عمر والذي أكد بدوره استمرارهم في النضال، وتمنى أن تكون تضحية الشهيدة بيمان آخين دافعًا للوحدة الوطنية الكردية.

(ك إ/أ ب)

ANHA