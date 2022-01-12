ذوو الشهيد إبراهيم شريف: تركيا تحاول من خلال قصفها إفراغ المنطقة

استنكر المواطن محمود إبراهيم من قرية خانى في الريف الشرقي لمدينة كوباني وابن شقيق الشهيد إبراهيم شريف الذي استشهد نتيجة استهداف الدولة التركية قريتهم بتاريخ 8 من الشهر الجاري من أمام خيمة عزاء عمه، الهجمات التركية على مناطقهم لأكثر من 48 ساعة متواصلة، وقال: "هذا الاستهداف هو استهداف للمدنيين بشكل مباشر".

بيًن محمود بأن هدف أردوغان من هذا القصف هو إفراغ المنطقة من سكانها واحتلالها وضمها إلى تركيا، مشيراً إلى أن أردوغان ومنذ بداية الأزمة السورية يدعم المجموعات "المسلحة الإرهابية" في سوريا، وقال: "في البداية دعم أردوغان المجموعات المسماة بالجيش الحر، وبعدها دعم أكبر فصيل إرهابي في العالم ألا وهو مرتزقة داعش وفتح لهم الحدود التركية ليعبروا منها إلى مدينة كري سبي ومن ثم الرقة وبعدها مدينة كوباني ومنبج ورأى بأم عينه كيف يقتل المدنيين على يد مرتزقة داعش ولم يحرك ساكناً".

وتابع: "عند البدء بتشكيل قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة داعش وتحرير كافة مناطقنا من الإرهاب، بدأ أردوغان باتهام الشعب الذي يدافع عن أرضه بأنه إرهابي، ونحن شعوب هذه المنطقة نستنكر هذا".

طالب محمود "الضامن" الروسي وأميركا والمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار ووقف جرائم الدولة التركية ضد المواطنين، مشيراً إلى أن القصف العشوائي الذي شهدته القرى الحدودية في الريف الشرقي لمدينة كوباني أدى إلى استشهاد عمه إبراهيم شريف وإصابة عدد من المواطنين في قرى قرموغ وكولتبه وخانى والأحمدية والجرن، وأن هذه القرى التي تم قصفها هي قرى آهلة بالسكان.

واستهدف جيش الاحتلال التركي بتاريخ 8 من الشهر الجاري كلاً من قرى سرزوري، خانى، كولتبه، قرموغ، تل حاجب وكوران وهي قرى حدودية في الريف الشرقي لمدينة كوباني بالإضافة إلى مركز المدينة بالأسلحة الثقيلة والصواريخ مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين من بينهم أطفال ونساء.

(ج)

ANAH