ذوو الشهداء: تضحيات الشهداء أظهرت للعالم قوة إرادتنا

ويصادف الـ18 من أيار في كل عام عيد الشهداء والذي يعدّ من الأيام التي تحمل معان من الروح الثورية والتقديس لدى أبناء الشعب الكردي، حيث يُعرف شهر أيار في جميع أنحاء كردستان بيوم الشهداء أو عيد الشهداء، ففي شهر أيار استشهد القيادي حقي قرار الذي كان المثال والقدوة في الحرية و النضال لجميع شهداء حركة التحرر الكردستانية، وشهداء ثورة شمال شرق سوريا.

وبهذه المناسبة التقت وكالتنا مع عدد من ذوي الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، الذين استذكروا كافة شهداء الحرية وأكدوا على مواصلة دربهم.

وفي بداية حديثه قال محمد علي والد الشهيد" روجهات ": ننحني إجلالا وإكراماً أمام شهداء الحرية، فبعد إعلان حزب العمال الكردستاني بعام1978 قدّم الكثير من الشهداء حياتهم، إلى جانب اعتقال الكثير منهم أثناء الانقلاب الذي جرى في تركيا عام 1980"، وأكمل " تلك التضحيات لأولئك الشهداء كانت رداً على المؤامرة التي حيكت على المناضل حقي قرار عام 1977 حيث تحولت ثورتنا إلى منعطف تاريخي هام.

وأضاف "في هذا الشهر استشهد الكثير من قيادات حزب العمال الكردستاني كالشهيد حقي قرار والشهيد ماهر، ونحن الآن أكملنا مسيرتهم النضالية إذ قدّمنا الآلاف من أبنائنا للسير على نهجهم" .

زليخة قنبر شقيقة الشهيد "جودي بدورها استذكرت شهداء شهر أيار وشهداء الحرية وباركت عيد الشهداء وأضافت "الشهداء هم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية أرضهم فجعلوا من أجسادهم جسراً للعبور والوصول الى مبتغانا في التحرر من الظلم والاضطهاد".

وأكدت، "هذا الشهر هو شهر مقدس لدى جميع الكرد حيث استشهد فيه مجموعة من القادة في الدفاع عن أرضنا وحقنا وقضيتنا ولن ننسى التضحيات الذي قدموها لنا".

أما والد الشهيدين "بيروين عكيد" و "عكيد جيان" عمر جيجاك أكد أن الأيام كلها أصبحت عيداً للشهداء فبفضل تضحياتهم أظهرنا للعالم أجمع قوة إرادتنا وحتى ثورة روج آفا كانت بفضل هؤلاء الشهداء، مشيراً إلى أن يوم الشهداء هو يوم للحرية .

ومن جانبه قال ابن الشهيد "جعفر راش" قهرمان جعفر "نستذكر كافة شهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم فداءً في سبيل العيش بحرية وكرامة ونعاهد بالسير على خطا الشهداء ".

(سـ)

ANHA