ذوو الشهداء: لا نقبل تعاون الديمقراطي الكردستاني مع تركيا على حساب دماء الكريلا

وتستمر ردود الفعل الرّافضة والغاضبة من تحرّكات وهجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وفي هذا السياق عبّر أهالي الشهداء من مقاتلي الكريلا عن استيائهم إزاء الهجوم الأخير، الذي شنّته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا.

وكان الهجوم قد أسفر بحسب بيان لقوات الدفاع الشعبي، عن جرح ثلاثة مقاتلين من الكريلا خلال الأسبوع الفائت في منطقة محيط قرية سيكري في منطقة آمدية في باشور(جنوب) كردستان.

ويقول خليل أحمد، والد الشهيد شورش،: إنّ الكريلا تركوا عائلاتهم لأجل القضية الكردية والإنسانية جمعاء، والآن الكريلا لا تحمي أجزاء كردستان الأربعة فقط بل الشرق الأوسط أيضا".

وتابع "هم من دافعوا عن شنكال عندما تُركت لمرتزقة داعش وارتكبت فيها المجازر بحق شعبها، وكل من يقول خلاف هذا فليضع يده على ضميره وليتكلّم بصدق".

وأشار خليل أحمد إلى أنّ الكريلا يحاربون من أجل المساواة والعدالة، وأينما تطلّب منهم يتواجدون، وهم أبناء كافّة العائلات التي تحتاجهم.

وقال "ولدي لم يستشهد ليدافع عن جزء واحد فقط، بل ليدافع عن كردستان بكافة أجزائها ومن بعده حملت ابنتي سلاحه لتسير على خطاه وكلّنا سائرون في طريقهم".

ونوّه إلى أنّ مزار الشهيدة دجلة يحتضن شهداء من أجزاء كردستان الأربعة، الذين دافعوا عن كوباني وحرّروها من مرتزقة داعش.

وأضاف خليل أحمد "هل نسيتم مجزرة شنكال؟".

وقال في ختام حديثه منتقداً الحزب الديمقراطي الكردستاني "ليضعوا أيديهم على ضميرهم وليعترفوا بالكفاح الذي قام به الكريلا لأجل أجزاء كردستان الأربعة، وعدم افتعال حرب أهلية وقتل الكردي فكلّنا أخوة".

ومن جهته قال آزاد حسين حمدو بركل والد الشهيد خبات كار: "ولدي عندما انضمّ إلى الكفاح المسلّح، لم يكافح من أجل أسرته، بل لأجل الشعب الكردي كافّة، لذا على الكرد أن يكونوا أهلاً لدماء الشهداء، ويعملوا على أسس تليق بالتضحية التي قدّموها لهم".

وشدّد على أنّه يجب على الكرد الاتّحاد، ومساندة بعضهم لتحقيق أحلام هؤلاء الشهداء، وقال: "نحن لا نفرّق بين أي من الأطراف الكردية فكلّنا أخوة وشعب واحد، ويجب على كافّة الأطرف الكردية التصرُّف على ذلك الأساس".

وأوضح قائلاً: "لا نقبل للحزب الديمقراطي الكردستاني مساندة تركيا على حساب دماء الكريلا، وهو بذلك يرتكب خطأً كبيراً وعليه العمل على إصلاح أخطائه".

وبدورها قالت والدة الشهيد محمد دابان، مقبولة علي خضر: إنّه "لا فرق بين القوات أو الأحزاب الكردية كلّها أخوة سواء كانت الكريلا أو البيشمركة أو وحدات حماية الشعب".

وأكّدت أنّ جميع الشهداء استشهدوا في كافّة أجزاء كردستان لحماية الكردستانيين جمعياً.

(م ع/ج)

ANHA