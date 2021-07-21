ذوو الشهداء: إجرام تركيا يخالف كافة القيم الإنسانية

تتوالى ردود الفعل المنددة بنبش تركيا ومرتزقتها لقبور الشهداء في عفرين المحتلة وإخراج رفاتهم، والادعاء بأنهم ضحايا لمجازر حصلت على يد وحدات حماية الشعب قبل احتلال عفرين.

ذوو شهداء من ناحية الدرباسبة في مقاطعة الحسكة أكدوا أن أفعال تركيا لا تختلف عن أفعال داعش، وأن الاحتلال هو من ارتكب المجازر بحق المدنيين وهجّرهم من ديارهم.

وفي السياق، قالت الأم صالحة مصطفى والدة الشهيدة سما "تخريب مزارات الشهداء من قبل تركيا ومرتزقتها يشبه أفعال داعش الإرهابي"، وأشارت إلى أن الاحتلال "يلجأ إلى أساليب كثيرة لكسر إرادة الشعب المناضل وتعديه على أضرحة الشهداء، الذين هم أساس ثورتنا، جزء من ذلك".

ومن جانبه، أضاف حميد معيش، شقيق الشهيد جهاد "نحن اليوم على أرضنا بفضل تضحيات شقيقي ورفاقه، والاحتلال يدمر مزارات شهدائنا المقدسة".

وقال "الدولة التركية على مر سنوات طويلة تحارب الشعب الكردي بأساليب وأشكال مختلفة بهدف كسر إرادته، وخاصة بعد الانتصارات التي حققها الشعب في روج آفا، والذي استطاع أن يبني نظاماً ديمقراطياً يحوي جميع المكونات، لذلك يقوم الاحتلال التركي بين الحين والآخر باستهداف هذا النظام وأمن وأمان شعوب شمال وشرق سوريا".

وطالب معيش في حديثه، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف جرائم الدولة التركية ومرتزقتها.

الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الدرباسية، سالم السالم، ووالد الشهيد يلماز استنكر أفعال الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وأكد "ما يقوم به الاحتلال التركي ومرتزقته عمل إجرامي يخالف كافة القوانين والقيم الإنسانية ولا فرق بين الاحتلال التركي وداعش".

(أح/سـ)

ANHA