ذوو الشهداء: الهجمات على مناطق الدفاع المشروع هدفها القضاء على المقاومة الشعبية

وبدأت دولة الاحتلال التركية بشن هجوم على مناطق آفاشين ومتينا وزاب في مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، وما تزال الهجمات مستمرة، فيما تقاوم قوات الدفاع الشعبي الكريلا هجمات الاحتلال الذي استخدم الأسلحة المحرمة دوليًّا مؤخرًا.

ترى حسناء الظاهر والدة الشهيد محمود العيسى، وهي إحدى نساء منبج، أن الهجمات التركية الشرسة على مناطق الدفاع المشروع هدفها "القضاء على المقاومة الشعبية هناك".

وتابعت حديثها بالقول إن "قوات الكريلا كانت في كل مرة تتصدى لمثل هذه الهجمات، وفي الفترة الأخيرة قامت دولة الاحتلال التركي باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا وإطلاق صواريخ كيماوية على تلك المناطق".

واختتمت والدة الشهيد محمود العيسى حديثها بالقول: "نحن أسر الشهداء في منبج وريفها ندين ونستنكر هذا العمل العدواني والمخالف لكل القوانين الدولية ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الدولة الفاشية التركية وإيقافها عند حدودها".

وفي سياق متصل، يقول عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج مسلط جمال الحميدي إن "يقوم الاحتلال التركي دائمًا بالانتهاكات بحق شعوب المنطقة من خلال سياسات عدة لإضعاف روح المقاومة وتغيير ثقافات المنطقة، فقد غيّر الاحتلال التركي ثقافات المنطقة في عمليات تغيير ديمغرافي ونهب ثروات الأراضي السورية".

وأضاف "الآن الدولة التركية تقوم باستهداف مناطق الدفاع المشروع باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًّا ولكن قوات الكريلا قامت بالتصدي لهذه الهجمات".

وطالب مسلط الحميدي في نهاية حديثه المجتمع الدولي الصامت بإيقاف ومحاسبة الدولة التركية على انتهاكاتها المستمرة التي تستهدف بها الشعوب لإضعاف روح المقاومة.

وأكدت كفاء العلي زوجة الشهيد خليل الحسن أن "الدولة التركية دائمًا تقوم بانتهاكات واعتداءات على دول الجوار باحتلالها العديد من المناطق في شمال سوريا".

وأكملت قائلة "الاحتلال التركي يشن هجماته على مناطق الدفاع المشروع باستخدام أسلحة كيماوية بهدف القضاء على المقاومة الشعبية، واحتلال هذه المناطق، وبدورها قامت قوات الكريلا بالتصدي لهذه الهجمات وتكبيد الاحتلال التركي خسائر فادحة في العدة والعتاد".

واختتمت كفاء العلي حديثها قائلة "نحن أسر الشهداء نتضامن مع عوائل شهداء الكريلا ضد الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال التركي، ونطالب المجتمع الدولي الصامت على الممارسات التركية على هذه المناطق ومناطق شمال وشرق سوريا بإيقاف الهجمات والانتهاكات ضد الشعوب الحرة".

(ا ق/ج)

ANHA