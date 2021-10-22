ذوو الشهداء: الديمقراطي الكردستاني يخون دماء الشهداء

تشن دولة الاحتلال التركية منذ مطلع العام الحالي هجمات عنيفة ضد باشور (جنوب كردستان)، في مسعى لتوسيع رقعة احتلالها ضمن كردستان والقضاء على الشعب الكردي في شخص حركة حرية كردستان، التي تُعد عمقاً استراتيجياً لعموم الشعب الكردي.

وقد باءت بالفشل كافة مساعي دولة الاحتلال، نتيجة المقاومة البطولية التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي، لذلك أشركت دولة الاحتلال التركي الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه الهجمات، الذي ادعى قياديوه مراراً أنهم ضد حدوث اقتتال داخلي، ولكن أفعالهم تكذب أقوالهم.

فعقب الهجمات التركية على مناطق آفاشين وزاب ومتينا، حشد الديمقراطي الكردستاني قواته في أماكن وجود مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، وشنوا عدّة هجمات ضد المقاتلين، وكان آخرها الهجوم الذي شُن في 27 آب واستشهد على إثره 5 مقاتلين وأسر مقاتل آخر.

وكشف المقاتل حقي زيلان الناجي من الكمين الغادر الذي نصبته قوات الديمقراطي الكردستاني لمجموعة الكريلا المؤلفة من 7 مقاتلين في منطقة خليفان، تفاصيل الواقعة، مؤكداً أن هدف الكمين كان "القضاء على المجموعة وقتل الرفاق دون أسرهم أو منعهم من العبور".

وفي هذا السياق، تقول عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، دجلة إبراهيم مسلم، إن "الدولة التركية تهاجم قوات الكريلا باستمرار دون توقف، والحزب الديمقراطي الكردستاني يتعاون مع تركيا لشن تلك الهجمات والتي استشهد فيها 7 من الكريلا في الهجمة الأخيرة من قبل الديمقراطي الكردستاني".

وعن فعالية مجلس عوائل الشهداء أمام معبر سيمالكا للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا قالت دجلة مسلم: "نحن ندعم خيمة الاعتصام التي ينظمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة أمام معبر سيمالكا، ونطالب بتسليم جثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا بيد قوات الديمقراطي الكردستاني".

وأضافت دجلة قائلة: "كفى للخيانة والهجوم على الشعب الكردي، سنناضل بوجه الخيانة حتى الرمق الأخير".

ونصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة خيمة اعتصام عند معبر سيمالكا الحدودي تنديداً بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا مطالباً بتسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم.

وبدوره قال عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، خليل أحمد، أن "الدول العالمية المهيمنة استهدفت فكر القائد عبدالله أوجلان، ولكنهم لم يتمكنوا من سجن فكره، ورأينا أن العالم أجمع وقف ضد حرية الشعب الكردي واليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً يقف بوجه القضية الكردية وحريته".

وتابع خليل أحمد قائلاً: "الديمقراطي الكردستاني لا يخجل من الشهداء الذين قدموا دمائهم خدمة للقضية الكردية، واليوم يخونون دماء الشهداء باتباع نهج الخيانة".

وقال خليل إن "الكريلا يستشهد لأجل الحقوق الإنسانية والديمقراطي الكردستاني يخون الإنسانية بالعمالة والتعاون مع الدولة التركية الفاشية".

وأكد خليل أن الديمقراطي الكردستاني يتبع مصالحه الشخصية والعائلية ولا يراعي مصالح الشعب الكردي، واليوم لا فرق بينهم وبين داعش وتركيا بأعمالهم تلك، مشيراً إلى أن الكرد لم يهاجموا أي شعب بل يتعرضون عبر التاريخ للهجمات والإبادة.

ومن جهتها أكدت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، جيهان بوزان، دعمهم لفعالية مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، وطالبت بتسليم جثامين الشهداء الكريلا لذويهم.

وكما طالبت جيهان من الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة عن نهج الخيانة، وأشارت إلى أن ما يفعله يقع في صالح أعداء الشعب الكردي.

(ج)

ANHA