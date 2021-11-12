ذوو الشهداء يستنكرون مجزرة الهلالية ويحملون روسيا والتحالف الدولي المسؤولية

ارتكب الاحتلال التركي، الثلاثاء، مجزرة بحق عائلة وطنية في روج آفا، عبر هجوم بطائرة مسيّرة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، والذي أدى إلى استشهاد الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد.

يأتي ذلك وسط استمرار تهديدات جيش الاحتلال التركي وقصفه المستمر على شمال وشرق سوريا ومقاطعة الشهباء، واستهداف المواطنين بالطائرات المسيّرة، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين في أقل من شهر، في قامشلو وكوباني.

وتثير الهجمات التركية حفيظة الأهالي في شمال وشرق سوريا الذين يعتبرونها سياسة إبادة ممنهجة تطبقها دولة الاحتلال التركي ضدهم.

الاحتلال التركي يستهدف المدنيين ويستخدم الأسلحة الكيماوية دون محاسبة

والد الشهيدة كلبهار عفرين، عارف محمد، استنكر سياسة الإبادة التي يمارسها الاحتلال التركي بحق شعب روج آفا، وقال: إن هجمات الاحتلال التركي عبر طائراته المسيّرة ومسارعته إلى استهداف شخصيات معروفة؛ هدفها كسر إرادة الشعب في روج آفا.

لافتاً إلى تجاوز المحتل التركي جميع القوانين والأعراف الإنسانية أمام مرأى العالم، مضيفاً "في جبال كردستان يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا دون محاسبة، أما في روج آفا فيستهدف بشكل عشوائي عبر مدافعه ودباباته منازل المدنيين في تل تمر والشهباء وكوباني، كما أنه يرتكب المجازر عبر قصف المدنيين بالطائرات المسيّرة".

واستكمل محمد حديثه قائلاً: "بعد فشله في إحراز تقدم بتنفيذ مخططاته الاستعمارية، عاود الفاشي الثلاثاء، قصف سيارة الشخصية الوطنية يوسف كلو، ما أدّى إلى استشهاده مع حفيديه مظلوم كلو ومحمد كلو".

وانتقد عارف محمد الصمت الدولي حيال المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي، داعياً المنظمات الحقوقية إلى القيام بواجبها الإنساني ومحاسبة تركيا على جرائمها.

"بعد فشله في التقدم بالجبهات يسارع الاحتلال التركي إلى استهداف الشخصيات الوطنية"

واستنكر والد الشهيدة آفاشين عفرين، فوزي رمضان، أيضاً المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في مدينة قامشلو، وقال: "إن هدف الاحتلال من ارتكاب مثل هذه المجزرة هو إضعاف مقاومة أهالي شمال وشرق سوريا التي تقف سداً منيعاً أمام خططه الاستعمارية".

وتابع "حين فشل الاحتلال التركي في إحراز التقدم على الجبهات وترسيخ مخططاته الاحتلالية، سارع إلى استهداف الشخصيات الوطنية كعائلة كلو التي لها تاريخ حافل بالتضحيات في وجه الأعداء".

واختتم فوزي رمضان حديثه محمّلاً روسيا والتحالف الدولي والمجتمع الدولي، مسؤولية جرائم الاحتلال بحق الشعب الكردي في جبال كردستان وروج آفا، وبقائهم مكتوفي الأيدي حيالها.

'الصمت الدولي موافقة على استمرار تركيا بجرائمها'

فيما استنكرت والدة الشهيد خابور جيلو، نبية سليمان، الصمت الدولي حيال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في حي الهلالية بمدينة قامشلو، واعتبرت هذا الصمت بمثابة موافقة على الاستمرار بالجرائم بحق الشعب المقاوم في شمال وشرق سوريا.

(س ر)

ANHA