ذوو الشهداء يشجبون تسليم المقاتل هارون ويعاهدون بإكمال طريقه

أدلى مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، اليوم ببيان للرأي العام، قُرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، هند خليل، بحضور ذوي الشهداء.

وأوضح البيان أن: "الكريلا هارون كان يحمي أهله وشعبه، ناضل وقاتل لنيل حرية الشعوب، لكن يد الغدر والخيانة من أبناء جلدته كانت كفيله لاعتقاله، ليصبح رمزاً من رموز النضال والصمود والإعلان عن بداية الانتقام من الخونة والعملاء".

وطالب مجلس عوائل الشهداء في الطبقة من المنظمات الحقوقية والإنسانية السعي للإفراج الفوري عن المقاتل هارون ألبك.

وشدد البيان: "على أبناء شعبنا أن يكونوا يقظين لهؤلاء الخونة، وضرورة التعاون والتكاتف من أجل حماية مكتسبات ثورة شعبنا، والسير على خطا الشهيد هارون وتحقيق الحرية التي ناضل من أجلها".

(ع ص/خ)

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