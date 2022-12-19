ذوو الشهداء وأصدقاء الشهيد حمزة يحيون الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده

استذكر العشرات من أهالي مدينة الحسكة في مزار الشهيد دجوار الكائن في قرية الداوودية بالحسكة، الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد حمزة تولهدان (الاسم الحقيقي داوود حج علي) الذي استشهد على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والحسكة في الـ 19 من كانون الأول 2020.

بدأت مراسم الاستذكار المنظمة من قبل مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل شقيق الشهيد حمزة، أوميد كابار استذكر فيها في شخص الشهيد حمزة جميع شهداء درب الحرية، وقال: " نتواجد هنا لكي نجدد العهد على الاستمرار في المقاومة والنضال على الدرب الذي سلكه شهداؤنا".

وأكد في ختام حديثه "سنبقى خطوة بخطوة مستمرين في النضال على درب شهدائنا حتى دحر الاحتلال والنصر".

ومن جانبها تحدثت رفيقة درب الشهيد حمزة، بيمان إيدن عن الصفات التي كان يتحلى بها الشهيد حمزة وقالت:" إن الشهيد حمزة كبر في كنف عائلة وطنية، علمته حب الأرض والوطن والدفاع عنه وبقي هكذا حتى نال شرف الشهادة".

وأشارت قائلة: "إن ثورة روج آفا ولدت الكثير من أمثال الشهيد حمزة سائرين على دربه لتحقيق أهدافه التي كان يسعى لتحقيقها".

مؤكدة "إن شعوب شمال وشرق سوريا لن تستسلم للاحتلال التركي".

ومن جانبه ألقى عضو مجلس الأعيان في دير الزور، الشيخ ذياب الجليدات، كلمة قال فيها:

"إن مكونات شعوب شمال وشرق سوريا ستحقق النصر ما دامت اختارت طريق المقاومة".

واختتمت المراسم بوضع أصدقاء الشهيد وذويه أكاليل الورد على ضريحه وترديد شعار "حمزة لن يموت"

(س س/ م ح)

ANHA