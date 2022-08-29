ذوو الشهداء والشبيبة: تحضيراتنا لمواجهة العدوان التركي في أوجها وعلى كافة الصعد

يؤكد القائد أوجلان على أهمية الدفاع الذاتي لجميع الشعوب في كتابه (مانيفيستو الحضارة الديمقراطية) بمجلده الخامس، قائلاً "الدفاع وظيفة أصيلة في المجموعة بحيث لا يمكن للحياة أن تستمر من دونه، فمثلما يستحيل على الكائنات الحية أن تحيا دون مأكل أو توالد، فمحال عليها الاستمرار بالحياة دون الدفاع الذاتي أيضاً".

ومنذ حوالي شهرين متتاليين، وبالتحديد بعد إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية لحالة الطوارئ في 6 تموز المنصرم، يتحضر أهالي وشبيبة شمال وشرق سوريا على الصعد الدفاعية والطبية واللوجستية للدفاع عن أرضهم إلى جانب قواتهم العسكرية ليكونوا جزءاً من هذه الحرب ضد الهجمات.

رصدت كاميرا وكالتنا، تدريب الأهالي على كيفية استخدام السلاح، وذلك لمساندة قوات سوريا الديمقراطية على خطوط التماس ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

حيث أكدت خيرية خلف شقيقة الشهيد ديار المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، أهمية التدرب على السلاح، في وقت تتعرض فيه المنطقة لهجمات برية وجوية من قبل الاحتلال التركي بشكل يومي.

لافتة إلى تحضيراتهم لمواجهة هذه الهجمات "نتدرب على كيفية فك السلاح وتركيبه واستخدامه بالشكل الصحيح، لنتمكن من حماية بيتنا وأحيائنا من أي هجوم"، مبيّنة أن "المنطقة تواجه خطراً شاملاً، لذلك علينا الاستعداد بما يناسب خطورة المرحلة، ونتدرب جميعنا على السلاح لندعم مقاتلينا في الجبهات، فنحن أمام حرب كبيرة وعدونا يسعى إلى ضربنا من كافة النواحي".

أما الأم جيهان كلو، والدة الشهيدين محمد وكولان فقالت "نحن بحاجة ماسة للتدرب على السلاح في هذه المرحلة، فحماية أرضنا واجب على الجميع"، مؤكدةً "حماية المنطقة واجبنا جميعنا ولا تقتصر على المقاتلين فقط، علينا أن نكون على أتم الاستعداد لأي طارئ".

دعت والدة الشهيدين محمد وكولان، جيهان كلو، جميع الأمهات للتدرب على السلاح "لحماية المنطقة ودعم قواتنا العسكرية في الجبهات"

يُشار إلى أن الشهيدة كولان كلو قد انضمّت إلى صفوف المقاومة في ثورة روج آفا عام 2011، وشاركت في حملات تحرير شنكال، وتل حميس وسري كانيه وكوباني. كما أُصيبت عدّة مرات وارتقت شهيدة في مدينة عفرين عام 2018.

فيما استشهد محمد كلو مع جدّه يوسف كلو في هجوم جوي نفذته مسيّرة تركية على سيارتهم في حي الهلالية بمدينة قامشلو في 9 من تشرين الثاني عام 2021.

من جانبه، قال حمد حج سعيد شقيق الشهيد مصطفى، الذي كان مقاتلاً في قوات الدفاع الشعبي "إذا لم نتدرب ونستعد اليوم، سنكون في يد العدو غداً، علينا أن نكون مستعدين لأي مرحلة، من حمل السلاح وصولاً إلى بناء التحصينات والتدريب على الإسعافات الأولية".

لفت حمد حج سعيد الانتباه إلى الصمت الدولي إزاء جرائم دولة الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا "جميع الدول مشاركة في هذه الهجمات، ولن ننتظر الدعم من أي دولة، وسنحمي أرضنا بأنفسنا".

كوباني

وفي السياق ذاته، أكد أهالي وشبيبة إقليم الفرات أن حرب الشعب الثورية هي السبيل الوحيد لإفشال المخططات التركية، مشددين على استمرارهم في التدريب على استخدام السلاح وكيفية الدفاع عن النفس والإسعافات الأولية، وذلك من خلال دورات تدريبية.

قال الإداري في حركة الشبيبة الثورية بإقليم الفرات، محمد محمود، المشرف على إحدى دورات التدريب "افتتحنا دورات تدريبية لتوعية الأهالي وتدريبهم على كيفية الدفاع عن أرضهم، والوقوف خلف قواتهم في جبهات القتال ليكونوا سنداً لهم"، مؤكداً أهمية هذه التدريبات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

بدورها قالت الشابة ياسمين حمادة "انضممت إلى الدورة للتدريب على كيفية الدفاع عن نفسي وأرضي، فوطني وأبناؤه اليوم بحاجة إلى طاقاتنا نحن الشباب"، مطالبة أهل المنطقة بالانضمام لدورات التدريب على استخدام السلاح، ليكونوا درعاً منيعاً في حماية وطنهم.

يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعلنت حالة الطوارئ في مناطقها بـ 6 تموز المنصرم، لمواجهة التهديدات التركية، فكثفت الجهود في تدريب الأهالي وافتتحت دورات للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية، ودورات تدريبية على كيفية استخدام السلاح.

(كروب / ل م)

ANHA