ذوو شهداء مقاومة حفتانين: الهجمات تستهدف كردستان برمتها وهدفها إبادة الكرد

منذ 23 نيسان المنصرم تشن دولة الاحتلال التركي هجمات برية وجوية على جنوب كردستان بهدف احتلال المزيد من الأراضي الكردستانية، لكنها تجابه بمقاومة شرسة من قبل قوات الكريلا.

وبحسب العديد من المراقبين، فإن تركيا وعبر هجماتها تسعى لتصفية حركة التحرر الكردستانية واحتلال باشور كردستان ثم كافة مناطق كردستان، مستخدمة الحزب الديمقراطي الكردستاني أداة لتحقيق مآربها في المنطقة.

وتظهر ردود فعل غاضبة من الشارع الكردي تجاه الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان وبشكل خاص من ذوي شهداء الكريلا الذين استشهدوا في الهجمات الأخيرة في مناطق زاب، متينا وآفاشين، الذين يؤكدون على مواصلة المقاومة ومساندة قوات الكريلا.

نحيي مقاومة الكريلا لأنهم يناضلون من أجل حرية الشعب

وفي هذا السياق، يقول فتحي أحمد، والد الشهيدة بيريتان كوباني، التي استشهدت ضمن صفوف الكريلا في جبال حفتانين ضمن مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان "نحيي مقاومة الكريلا في مناطق زاب، آفاشين، حفتانين ومتينا، لأنهم الذين يناضلون في وجه العدو المحتل ويقدمون دماءهم في سبيل تحرير شعبهم".

وأشار فتحي أحمد إلى أن هؤلاء الشهداء هم قدوة الشعب، وقال "نحن سنكون سائرون على دربهم ونرفع راياتهم عاليًا حتى تحقيق النصر ومطالب الشهداء".

يحب الالتفاف حول مقاومة الكريلا

وناشد أحمد كافة أسر الشهداء والشعب الكردي الالتفاف حول مقاومة الكريلا والسير على نهج الشهداء، وعدم الانجرار خلف ألاعيب العدو حتى تحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان وتحرير كافة مناطق كردستان من الاحتلال.

ومن جانبه استنكر المواطن حكمت محمود صبري من قرية قره موغ، والد الشهيد دليل، الهجمات التركية على جنوب كردستان، وقال "يجب على الشعب الكردي مساندة مقاومة الكريلا والخروج إلى الساحات"، مشددًا على عدم السماح بالفتن التي تسعى إلى تشتيت الكرد".

الهجمات ليست ضد الكريلا فحسب، إنها لإبادة الكرد

وأكد حكمت محمود أن العدو التركي لن يتوقف بعد تصفية حركة التحرر الكردستانية، بل سيعمل للقضاء على الكرد في كافة مناطق كردستان، قائلًا "لأن هجماته ليست على الكريلا فقط، بل تطال كافة مناطق كردستان وهدفها إبادة الشعب الكردي أينما كان".

وعاهد حكمت بالسير على خطا الشهداء حتى تحرير كردستان، داعيًا إلى نصرة قوات الكريلا.

(م ع/ج)

ANHA