ذوو الشهداء في كوباني: الكريلا ستنتصر في النهاية لأنها على الطريق الصحيح

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان/ أبريل المنصرم، هجمات إبادة واحتلال على باشور كردستان، مستخدماً خلالها الأسلحة المحرمة دوليّاً، فيما يبدي مقاتلو الكريلا مقاومة بطولية في وجه جيش الاحتلال.

ومنذ بضعة أيام شنت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات على مواقع الكريلا، بالتنسيق مع قوات الاحتلال التركي، وتسببت الهجمات في استشهاد مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي الكريلا.

وحول هذا، تحدث العضو في مجلس عوائل الشهداء بناحية كوباني محي الدين رمضان وقال: "إن الهجمات التي تشنها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الكريلا ليست منطقية، ويجب على شعب باشور كردستان ألا يقبل بهذا الشيء، لأن هذا من ألاعيب العدو، والعدو لا يمكن أن يصبح صديقاً".

وأشار رمضان إلى أن "العدو يسعى إلى افتعال الاقتتال الكردي الكردي، وعندما نرى قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تحارب قوات الكريلا، كل الشعب الكردي يتأثر ويتألم حيال هذا الشيء".

واختتم رمضان حديثه مطالباً من حكومة باشور كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني العمل لتحقيق الوحدة الكردية.

وفي نفس السياق، أدان أدهم محمد حسو شقيق الشهيد عبدالله عكيد الحرب التي يشنها الاحتلال التركي على قوات الكريلا كما استنكر صمت عائلة برزاني، وأكد أدهم حسو بأنه سيكون على خطى الكريلا ولن يتخلى عنهم.

وطالب أدهم حسو من "مسعود البرزاني" أن يخرج من الطريق الذي يرسمه أردوغان له و يعود إلى الطريق الكردي.

وأوضح حسو بأن هدف تركيا من هذه الأفعال هو ألا تكون هناك وحدة كردية وأن يتجزأ الكرد أكثر من هذا.

وبدوره قال فتحي علي والد الشهيد ارتيش بأنه "في التاريخ الكردي الأتراك أعداء للشعب الكردي، وعندما رأى الاحتلال التركي أن قوات الكريلا تصمد في وجه هجماتها وتقاوم، لجأت إلى مسعود البرزاني من أجل أن يحارب معه ضد قوات الكريلا".

وأكد فتحي علي بأن "قوات الكريلا ستنتصر في النهاية لأنها على الطريق الصحيح", وأضاف "استشهد اثنان من قوات الكريلا على يد قوات مسعود البرزاني، هذه الأعمال مرفوضة، إذا لم يساندنا مسعود البرزاني في حربنا ضد دولة الاحتلال التركي على الأقل يجب ألا يتعاون مع العدو ويدعنا بحالنا".

وفي ختام حديثه طالب فتحي علي من "مسعود البرزاني أن يضع يده في يد الكريلا من أجل أن نحصل على حقوقنا".

(ج)

ANHA