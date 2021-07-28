ذوو الشهداء في عين عيسى يدينون اعتداء تركيا على حرمة الشهداء في عفرين المحتلة

وجاء حديث ذوو الشهداء تعليقاً على تكرار ممارسات المحتل التركي ومرتزقته بحق أضرحة الشهداء في المناطق المحتلة والتي كان آخرها نبش أحد مزارات الشهداء في مدينة عفرين المحتلة.

وقال عبود العواد، وهو من أهالي عين عيسى بأن ما فعلته تركيا "عمل لاأخلاقي" وعمل استفزازي لذوي الشهداء وشعوب المنطقة ككل.

في حين قالت عوش العبدالله وهي زوجه شهيد بأن المحتل التركي يتعمد تدنيس مقدساتهم، وأضافت بأن "هذا العمل ليس الأول من نوعه في المناطق المحتلة فهم دائماً يعمدون إلى تخريب ونبش أضرحة شهدائنا".

هذا ويضم المزار الذي تم نبشه من قبل المحتل التركي في عفرين رفات شهداء من أبناء مناطق شمال وشرق سوريا الذين كانوا يدافعون عن أرضهم في وجه العدوان الغاشم الذي شنه المحتل التركي على مدينة عفرين مطلع عام 2018.

هذا ووثقت وكالتنا في شهر شباط من العام الماضي تعرض أضرحة الشهداء في مزار الشهيد محمود طعمة في قرية تنهوزة(10 كيلو متر غربي كري سبي/ تل أبيض المحتلة) للاعتداء والتخريب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

وطالب كل من عبد وعوش "المجتمع الدولي الذي يدعي الإنسانية"، بالتدخل والضغط على الدولة التركية لوقف ممارساتها الهمجية بحق أضرحة شهدائهم.

(ج)

ANHA