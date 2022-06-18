ذوو الشهداء في الشدادي: المساس بأمن المنطقة يهدد السلم والأمن العالميين

ونظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة تجمعاً أمام مركزه في الناحية؛ للتنديد بتهديدات وهجمات الاحتلال التركي.

وقرئ خلال التجمع، البيان الذي أصدره المجلس بهذا الصدد من قبل عضوة المجلس إيمان الفرج.

البيان تطرق بداية، إلى سياسات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركية ضد سكان المنطقة وأطماعها الاستعمارية والتوسعية، "هذه الطغمة الفاشية مسؤولة أمام التاريخ والإنسانية عن قتل الملايين من الأرمن والكرد والعرب والقضاء على ثقافتهم وتقاليدهم، وقد وظف العباءة الإسلامية في خدمة مصلحته القومية. ولم تسلم منه مقدسات المسلمين".

وأضاف البيان: "بعد الخسارة أمام الكريلا كانت وجهته إلى روج آفا التي لم يرق له بناء إدارتها الذاتية التي ستكون أرضية خصبة لبناء سوريا المستقبل، وبحجة أمنه القومي وإنشاء منطقة عازلة بعمق ٣٠ كم. ماهي إلا حجج وذرائع يشرعن بها احتلاله".

البيان استنكر "تواطؤ المجتمع الدولي مع رغبة الدولة التركية الفاشية في النيل من إرادة الشعب الكردستاني".

وطالب مجلس عوائل الشهداء في بيانه، المجتمع الدولي بالضغط على فاشية أنقرة بوقف هجماتها العدائية على مناطقنا وعلى مناطق شنكال ورفع العزلة عن القائد والسماح لأهله ومحاميه باللقاء به."

كما دعا أصحاب القرار في العالم، وفي مقدمتهم أميركا وأوروبا بوقف دعمها اللا محدود لتحالف حزب العدالة القومي الشوفيني، كما ذكّر بأن المساس بأمن روج آفا يهدد السلم والأمن العالميين، ويمهد الطريق من جديد لظهور داعش ونشر فكره الظلامي وتهديد العالم برمته".

وانتهى التجمع بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة في شمال وشرق سوريا وشنكال.

(ك)