ذوو الشهداء في عفرين والشهباء ينددون بالاحتلال والخيانة

تحت شعار "لا للخيانة لا للاحتلال .. عاشت مقاومة الشعوب"، شارك المئات من ذوي الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء، في تظاهرة جماهيرية للتنديد بممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته وتبعية الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي للاحتلال التركي.

وانطلقت التظاهرة من مدخل ناحية فافين باتجاه مدرسة الشهيد جكدار في الناحية وسط ترديد شعارات تندد بالاحتلال التركي وتستنكر الخيانة.

وتجمع المشاركون في ساحة مدرسة الشهيد جكدار حيث تحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري بدأ بالوقوف دقيقة صمت، من ثم قرئ بيان باسم المتظاهرين قرأه كل من عضوي لجنة التربية للمجتمع الديمقراطي عليا عبد باللغة الكردية وزهير الحلبي باللغة العربية.

البيان أدان ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وباقي المناطق المحتلة، كما أدان تبعية الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي، وأضاف: "من هنا ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني وتابعه المجلس الوطني ونقول لهم، إن حماية الإرهابيين ليست مهمتكم. في كردستان هناك نهجان، نهج الحرية ونهج العبودية، نهج المقاومة ونهج الخيانة، ولا يوجد نهج آخر. في جنوب كردستان يتعاون الحزب الديمقراطي مع الاحتلال التركي من أجل التضييق على مقاتلي الكريلا. وفي روج آفا يمد المجلس الوطني يده إلى أردوغان والمرتزقة من أجل القضاء على أحلام الشعب الكردي."

أنهى ذوو الشهداء وأهالي عفرين والشهباء بيانهم بالقول: "إن الشعب الكردي أقرب من أي وقت آخر من تحرير عفرين. لذلك فإننا نتعرض للهجمات، ومن أجل ذلك فإنهم يستخدمون الحزب الديمقراطي والمجلس الوطني. يتهجمون على قيمنا المعنوية، ويشددون العزلة على القائد آبو. لكننا لن ننجر إلى تلك الألاعيب. نحن بصدد مرحلة سياسية وعسكرية، ونحن مستعدون لخوص المعركة الكبرى".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بالاحتلال والخيانة.

(كروب)

ANHA