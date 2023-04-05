ذوو الشهداء عن تسليم مقاتل الكريلا هارون ألباك: سنقطع يد الخيانة

وأعلنت قوات الدفاع الشعبي في 30 آذار المنصرم، أن مقاتلاً من قواتها تعرض للإهانة من قبل مجموعة من الخونة ثم تسليمه للعدو (الدولة التركية)، ودعت إلى اتخاذ موقف ضدهم.

وأثارت هذه الأفعال بحق الكريلا هارون ألباك (سليم أديامان) حفيظة الرأي العام الكردستاني وخاصة في شمال وشرق سوريا، لا سيّما بعد انتشار مقطع مصور يوثق ذلك على مواقع التواصل الافتراضي.

وتتوالى ردود الفعل الغاضبة والمنددة بهذه الجريمة التي استنكرها ذوو الشهداء في الحسكة عبر لقاءات مع وكالتنا.

واستنكر خليل مورو، شقيق الشهيد ضمن صفوف قوى الأمن الداخلي (اسماعيل مورو)، تسليم المقاتل هارون، لدولة الاحتلال التركي، مشدداً "لا نقبل بتسليم أبنائنا الكريلا الذين يناضلون منذ سنوات على قمم الجبال من أجل حماية شعبهم في كردستان، هذه خيانة للمبادئ الوطنية، وسنحاسب الخونة".

من جانبه، بيّن والد الشهيدة في صفوف وحدات المرأة الحرة- ستار( بريفان داوه)، شريف داوه، أن هذا العمل هو قمة الخيانة وانحطاط الأخلاق، وقال: "هؤلاء بعيدون كل البعد عن كرديتهم وهوياتهم الكردية، وسيحاسبون دون شك".

مضيفاً: " كيف لهؤلاء تسليم أخوهم الكردي للعدو وخدمة سياسة الأخير؟".

أما شقيقة الشهيد ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي (أردال سري كانيه)، عيدا سمعو، دعت شعوب كردستان، لاتخاذ موقف صارم حيال هذه الجرائم، وأكدت "سنقطع يد الخيانة ونحمي أبناؤنا الكريلا وسنحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية وحرية جميع المعتقلين في السجون التركية".

وكانت قد كشفت فضائية ستيرك أسماء الأشخاص الذين تعرضوا للكريلا هارون في ناحية هزخ بولاية شرناخ الكردستانية، وسلموه لدولة الاحتلال التركي، وهم: "شريف يالجن، حجي عبد الكريم شناغو، أشرف أرجل، أتا تكين، شفا يالجن وعبد الله أرجل".

(م ح)

ANHA