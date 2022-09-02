ذوو الشهداء عن طريقة تسليم رفات الشهيد هاكان أرسلان لوالده: حتى الوحوش لا تقوم بذلك

سلّمت السلطات التركية في الـ 29 من شهرآب/أغسطس المنصرم، رفات الشهيد هاكان أرسلان إلى والده علي رضا في كيس أبيض يحتوي بقايا عظام ولده الشهيد.

وقتلت قوات أمن الاحتلال التركي هاكان أرسلان، في عام 2015، بحجة مخالفته لقرار حظر التجول في مدينة آمد.

وعثر على جثمانه قبل عام من الآن، أثناء أعمال البناء في إحدى الكنائس، مما توضح أنه دفن بجوار الكنيسة بعد استشهاده على يد سلطات الاحتلال التركي.

'بدا كما لو أن ديار بكر بأكملها سقطت على رأسي'

قال والد الشهيد هاكان أرسلان، علي رضا، بعد استلام رفات ولده في كيس "اعتقدت أننا سنحصل على وثيقة ونذهب إلى الطب الشرعي لاستلام الجثة في نعش، عندما ذهبت إلى المحكمة، كان هناك ضابط واحد فقط، أعطاني حقيبة، واتضح أن عظام ابني موجودة فيها، لم أستطع قول أي شيء للموظفين، أعطوني صندوق عظام ابني البالغ من العمر 28 عاماً، لم أكن أتوقع هذا على الإطلاق، اسودت الحياة أمام عيناي، صرخت ، بدا الأمر كما لو أن ديار بكر بأكملها سقطت على رأسي في تلك اللحظة، لا أتذكر كيف حصلت على هذا الصندوق الذي يحتوي على عظام ابني، وكيف أخذته، كنت مدمراً".

احدثت المشاهد الملتقطة لوالد الشهيد وهو يخرج بالصندوق والكيس، صدمة كبيرة واستهجاناً لدى أبناء الشعب الكردي على مواقع التواصل الافتراضي، وكذلك بين الأوساط الاجتماعية.

بدورهم، شجب ذوو الشهداء في مقاطعة الحسكة جرائم دولة الاحتلال التركي المستمرة بحق الشعوب.

أكبر الجرائم

والد الشهيد آكري كردستان، الذي استشهد في حملة تحرير الرقة عام 2018، أحمد الفرج، من المكون العربي، عبّر عن استيائه من الطريقة التي سلمت بها سلطات الاحتلال التركي رفات الشهيد هاكان أرسلان إلى ذويه، وأساليب القتل التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي بحق أبناء الشعب الكردي.

ووصفها الفرج بـ "أكبر الجرائم"، قائلاً: "هذه الجريمة التي ارتكبها المحتل التركي بحق الشهيد هاكان أرسلان وعائلته تعتبر سلسلة من أكبر الجرائم المرتكبة بحق المكون الكردي، وهي منافية للأخلاق والأعراف والأديان السماوية ولحقوق الإنسان، مستشهداً بالمثل "إكرام الميت دفنه".

لفت الفرج إلى وحشية دولة الاحتلال التركي وغطرستها، وقال "تسليم رفات الشهيد هاكان دليل على غطرسة تركيا ووحشيتها تجاه الشهداء والإنسانية".

وشجب والد الشهيد آكري كردستان، أحمد الفرج جريمة المحتل التركي بحق الشهيد هاكان، وإهانته لرفات الشهداء، وأكد "لن ننسى دماء الشهداء وسنسير على خطاهم".

لاأخلاقية

بدورها وصفت والدة الشهيد آلان حاج محمد، الذي استشهد خلال حملة تحرير جبل كزوان في الحسكة من مرتزقة داعش عام 2015، صباح موسى جريمة الاحتلال التركي بحق الشهيد هاكان وأسرته بـ "اللاأخلاقية"، وقالت: "ما حصل بحق الشهيد هاكان وذويه من أكثر الأدلة على إهانة مقدسات الكرد من قبل المحتل التركي".

وأضافت صباح موسى "عندما سلمت دولة الاحتلال التركي رفات الشهيد هاكان أرسلان لوالده، توضح بشكل جلي للعالم الجرائم التي ترتكبها بحق الإنسانية".

وأكدت صباح موسى على وقوفهم كأسر الشهداء إلى جانب أسرة الشهيد هاكان أرسلان، متمنية الصبر والسلوان لهم.

'حتى الوحوش لا تقوم بذلك'

فيما قال والد الشهيد الصحفي سعد سعيد الذي استشهد أثناء تغطيته لهجمات دولة الاحتلال التركي على مدينة سري كانيه عام 2019، محمد سعيد: "إن أسلوب تسليم رفات الشهيد هاكان لوالده من قبل السلطات التركية طريقة لم يشهدها التاريخ البشري، وتدل على أن دولة الاحتلال التركي مجردة من الأخلاق والإنسانية، فحتى الوحوش لا تقوم بذلك".

واستنكر سعيد جريمة دولة الاحتلال التركي، مطالباً "المنظمات الإنسانية بالتحقيق في هذه الجريمة التي وقعت بحق الإنسانية".

جريمة لا تغتفر

كما وأشار من جهته محمد طاهر والد الشهيد دمهات طاهر الذي استشهد خلال التصدي لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته في منطقة سري كانيه عام 2019، من مدينة تل تمر إلى أن دولة الاحتلال التركي تنتهك المقدسات بوحشية وتخالف العادات والتقاليد، وقال: "هذا إجرام، والجريمة لا تغتفر".

(كروب/أم)

ANHA