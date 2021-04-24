ذوو الشّهيد والعشائر العربيّة: هايس الجريان شهيد السلام

قدّم المئات من أهالي ناحيتي تل حميس وتربه سبيه ووجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية، وهيئة أعيان العشائر في إقليم الجزيرة، ووفد من العلاقات العسكرية، واجب العزاء لذوي الشهيد هايس الجريان، في الخيمة المنصوبة أمام مسقط رأسه في قرية شرموخ الجريان شمال تل حميس بـ15كم.

وخلال مراسم العزاء ألقى المنسق العام لمجلس العشائر والأعيان في المنطقة الشرقية حواس جديع، كلمة قدّم من خلالها واجب العزاء لذوي الشهيد ولجميع عشائر وقبائل المنطقة، وقال: "هايس رجل قدّم روحه من أجل السلام، وذهب من أجل وأد الفتنة، حيث تمّ اغتياله بطريقة مدانة أمام منزله من قبل مرتزقة الدفاع الوطني".

وبدوره شكر بيان الجريان شقيق الشهيد هايس الجريان، هيئة الأعيان والعلاقات العسكرية لتعزيتهم لذوي الشهيد هايس "الذي اتّفقت جميع العشائر على أنّه ذهب شهيداً للسلام"، ودعا إلى التسامح ووقف إراقة الدماء.

بدوره قال حسين السادة أحد وجهاء عشيرة السادة في تربه سبيه: "نطالب شعبنا أن يتّجه إلى الوحدة وننسى ما حدث يوم أمس، وننظر إلى المستقبل لكي نستطيع أن نبني وطننا ببنائه الحقيقي، بالحرية والديمقراطية".

وأكّد السادة في ختام حديثه أنّ: "هناك من يصدر بيانات تحثّ على أمور لا نرغب بها، وتمنّى أن تصدر بدلاً منها بيانات للمحبة والتسامح والإخاء".

(ش أ/إ)

ANHA