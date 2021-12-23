ذوو المعتقلين في سجون تركيا: يتركونهم يصارعون الموت إلى حين ارتقائهم لمرتبة الشهادة

تواصل الدولة التركية ارتكاب الجرائم بحق السجناء السياسيين في السجون التركية من خلال إجراءات تعسفية، وحرمانهم من حقوقهم، والإمعان في التعذيب النفسي والجسدي، ما أدى مؤخراً إلى استشهاد عدد من المعتقلين في السجون.

محمود سليم، اعتقلته الدولة التركية بتهمة النشاط السياسي، وحكم عليه بالسجن المؤبد، ومُنع ذووه من مقابلته، محمود لا يزال يقاوم التعذيب الذي تمارسه الدولة التركية بحقه في السجن التركي منذ 27عاماً.

يتم نقل السجين محمود من سجن إلى آخر، ولا يُسمح لعائلته بزيارته، في الفترة الأخيرة سمحت الدولة التركية لذويه بالتواصل معه عبر الهاتف.

رؤية أولادنا حق مشروع

صدّيقة محمود رشو، والدة المعتقل سليم محمود، شجبت ما تمارسه الدولة التركية بحق المعتقلين السياسيين، وقالت "يحرموننا من حقنا في رؤية أبنائنا المعتقلين، أليس جرماً بحق الإنسانية منع الأم من رؤية فلذة كبدها؟".

صدّيقة تطرقت إلى المعاناة التي واجهتها أثناء توجهها إلى سجن آمد، في بداية اعتقال ابنها على يد الدولة التركية، وقالت "تعرضت للتعذيب والضرب، وسلبوا مني جواز السفر والمال، وفي النهاية لم يسمحوا لي برؤية ابني بعد كل هذا العناء".

وأضافت "لم يكتفوا بمنعي من رؤية ولدي، بل تم ملاحقتي ومضايقتي إلى حين تم إخراجي من تركيا".

وناشدت صدّيقة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتلبية طلب الأمهات والإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وقالت "نحن نطالب بحقنا المشروع، وحقوقنا هي الإفراج عن أبنائنا المعتقلين وتحرير قائدنا ".

المعتقلون المرضى يصارعون الموت

المعتقل محمد إسماعيل، اعتقلته الدولة التركية في سرحد بذريعة انضمامه إلى النشاط السياسي، وحُكِم عليه بالسجن المؤبد في سجن آرزروم، يقاوم في السجن التركي منذ29 عاماً، وتعرض لإصابة بليغة في قدمه جراء التعذيب.

والدته قدرت شيخو محمد، استنكرت ما ترتكبه الدولة التركية بحق المعتقلين في السجون التركية، وقالت "يمنعون مداواة ومعالجة المعتقلين المرضى ويتركونهم يصارعون الموت إلى حين ارتقائهم لمرتبة الشهادة".

وبيّنت قدرت أن ولدها مريض أيضاً في السجن التركي، ولا يتم معالجته، وقالت "حال ولدي مثل حال العديد من المعتقلين، 29 عاماً في السجون، أليس ظلماً؟.

(ك)

ANHA