ذوو المعتقلين السياسيين يستنكرون جرائم دولة الاحتلال التركي بحق أبنائهم- تم التحديث

تجمع العشرات من ذوي المعتقلين السياسيين في السجون التركية أمام مركز مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، الواقع في قرية تل قراح بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان، استنكروا فيه جرائم الاحتلال التركي بحق أبنائهم في سجونها.

قرئ البيان باللغتين العربية والكردية، قرأته بالعربية عضوة مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين، ذكية يوسف، أما عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، تكوشين بلال، فقرأته باللغة الكردية.

فيما أدلى ذوي المعتقلين في مدينة حلب، ببيان قرئ من قبل والدة الشهيد آلان، رمزية إبراهيم صالح، عضوة مكتب المرأة بمجلس عوائل الشهداء بمدينة حلب وبحضور العشرات من عوائل المعتقلين والشهداء، وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وجاء في نص البيان المشترك: "الأمم تتوجه نحو بناء الديمقراطية العصرية وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان، بينما تتحول الأنظمة الراعية للإرهاب إلى وحوش برية لقتل الإنسان، فمنذ انطلاق ثورة الحرية الكردستانية، تحاول الأنظمة الحاكمة وفي مقدمتها النظام التركي ومرتزقته النيل من إرادة شعبنا في المقاومة، وفرض الاستسلام على عشرات الآلاف من أبنائنا المناضلين الثوار السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والنواب والمدنيين الأبرياء المعتقلين في سجونها وسجون مرتزقتها في سوريا، وتمارس عليهم أقصى أنواع الانتهاكات، مما تسبب في تفشي الأمراض المزمنة بينهم واستشهاد العشرات منهم بظروف غامضة".

وأضاف البيان: "نحن أمهات المعتقلين نعتبر الصمت الدولي بمثابة تقديم الدعم لهذه الأنظمة ولهذه العقلية التي تعيق عملية السلام في المنطقة".

ومضى قائلاً: "من مناطق عفرين والشهباء ساحة مقاومة العصر، نحن أهالي المعتقلين من كل المكونات ندين ونستنكر بشدة هذه الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها هذه القوى وأعوانها ضدنا وضد أبنائنا المقاومين في السجون".

داعياً المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية في العالم للضغط على هذه الأنظمة وأعوانها بالكف عن هذه الانتهاكات والممارسات اللا أخلاقية المنافية لكل المقاييس والمواثيق الدولية المعاصرة، كما طالبهم بالتحقيق في هذه الجرائم وتقديمهم إلى محكمة العدل الدولية.

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة السجون.

(آ ر/ س ر)

ANHA