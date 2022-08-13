ذوو الجواسيس: نحن بريئون من أبنائنا ونطالب بإنزال أقسى العقوبات بحقهم

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية في الـ 26 من شهر تموز/ يوليو الفائت من اعتقال ثلاثة جواسيس تسببوا باستشهاد قادة ومقاتلين في مجلس تل تمر العسكري في الـ 19 من شهر آب/ أغسطس من العام الفائت، وذلك خلال حملة استخباراتية أطلقت عليها حملة القسم ضد جواسيس وعملاء الاحتلال.

وبعد الكشف عن وجوه الجواسيس الذين تسببوا باستشهاد قادة مجلس تل تمر العسكري من بينهم الشهيدة سوسن بيرهات وريناس روج وعكيد كركي لكي، في برنامج خاص عرض على فضائية روناهي يوم أمس الجمعة تحت عنوان وجوه خفية. تجمعت عصر اليوم السبت عوائل الجواسيس الثلاثة يوسف ورابرين وعيشي، في مجلس عوائل الشهداء بمركز ناحية تل تمر وبحضور ذوي شهداء المنطقة وعدد من الوجهاء، ليعبروا عن موقفهم للرأي العام وشعوب المنطقة.

عثمان خليل سيدو والد العميل يوسف تحدث بدايةً باسم العوائل الثلاثة قائلاً:" بدايةً نترحم على شهدائنا الذين ضحوا بدمائهم في سبيل هذه الأرض".

وأضاف: "نحن كعوائل هؤلاء العملاء نطالب المحكمة العسكرية بإنزال أقصى العقوبات بحق الخونة ومن بينهم أبناؤنا، كما أننا نتضامن مع قرار عوائل الشهداء".

ومن جانبها ألقت والدة يوسف كلمتها قائلةً: "نحن بريئون من هؤلاء الخونة، فنحن مع شهدائنا ومع قواتنا العسكرية، لذلك نحن أيضاً نطالب القوات العسكرية بإنزال أقصى العقوبات بحقهم".

وفي سياق الحديث ألقى خضر عثمان سينو الأخ الأكبر للعميلة عيشي كلمة قال فيها: "ما فعله أبناؤنا خيانة بحق هذه الأرض وقواتنا ومطلبنا هو أن تتم معاقبتهم، وأن ينالوا جزاءهم".

ومن جانبه تحدث حميد شيخ علي والد العميلة رابرين ودعا إلى إنزال أقسى العقوبات بحق العملاء.

كما ألقيت كلمة باسم مؤسسة عوائل شهداء تل تمر ألقاها محمد طاهر يونس قال فيها: " نستنكر العمل الذي قام به الجبناء بحق أبنائنا ومقاتلينا ورضوخهم للاحتلال التركي". وأكد أن ذوي هؤلاء الأشخاص بريئون من أولادهم".

ANHA