ثورة روج آفا والمرأة.. محور اجتماع مؤتمر ستار في لبنان

وتعريفًا بثورة روج آفا ودور المرأة فيها، نظّم مؤتمر ستار في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعًا بحضور العشرات من عضوات المؤتمر.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت منسقة مؤتمر ستار في لبنان نتوي غمكين، وقالت: "إن الشهداء هم الذي قدموا الغالي والثمين ليعيش شعبنا بحرية، والثورة مستمرة بكفاح ونضال الشعب منذ البداية".

ولفتت نتوي إلى حرب كوباني وهجمات داعش عام 2014 قائلة "العديد من الدول المجاورة كانت تقول إن كوباني ستسقط، وتنتهي ثورة روج آفا، لكن الإرادة والنضال كانا أقوى مما قالوا، وأيضًا إرادة المرأة كانت أكثر جسارة، أمثال الشهيدة آرين ميركان الفدائية.

وتطرقت نتوي غمكين إلى دور المرأة وتضحيتها في ثورة روج آفا وقالت: "على طريق الشهيدة زيلان أصبحت المرأة ذات قوة ضد الاحتلال والأعداء، وهجوم داعش على كوباني أثبت نضالها وأظهر قوتها للعالم وكسر شوكة الأعداء".

بدورها تحدثت شرفين جودي المنسقة في مؤتمر ستار واستذكرت في حديثها تضحيات المناضلة آرين ميركان، وقالت "الشهيده آرين ميركان فدائية شابة من عفرين من قرية ميركان (حسي) من مواليد 1992، الاسم الحقيقي دلار من أسرة وطنية متواضعة"، انضمت إلى حركة الحرية كردستان في 2007، واليوم عبرنا الذكرى السادسة للشهيدة آرين التي ضحت بروحها عام 2014 ضد هجوم داعش على كوباني".

وانتهى الاجتماع بالشعارات التي تُمجد الشهداء.

(كروب/س و)

ANHA