تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة طاقمها

وسقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية من طراز "هوك تي1" بعد أن تمكن طاقمها من القفز، ولم يسفر الحادث عن قتلى، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز البريطانية.

ونقلت الشبكة البريطانية عن الإسعاف الجوي في كورنوال، إن قواتها استجابت لتقارير عن "عطل في محرك الطائرة" بمنطقة هيلستون، حيث أصيب رجلان على متنها بجروح طفيفة.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع، إن "الطيارين لم يصابا بأذى، وسيتم فتح تحقيق في الحادثة".

وأضافت شرطة ديفون وكورنوال في بيان: "خدمات الطوارئ موجودة حاليًّا في منطقة سانت مارتينز في هيلستون عقب ورود تقارير عن تحطم طائرة".

ويتمثل الدور الرئيس للطائرة التي تحطمت والتابعة للسرب 736 في محاكاة هجمات السفن للبحرية أو سفن "الناتو"، قبل نشرها في جميع أنحاء العالم، كما تستخدم لمحاكاة الهجمات على المروحيات، وذلك من أجل تدريب أطقمها على المناورة مع الطائرات المقاتلة.

(آ س)