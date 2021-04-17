بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مرحلته الثالثة وانتشاره بشكل أسرع من ذي قبل في مناطق شمال وشرق سوريا، فرضت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قرار حظر التجوّل الجزئي قبل أن تفرض قرار حظر التجوّل الكلّي بسبب عدم انخفاض أعداد الإصابة.

ومع قرار حظر التجوّل الكلّي في شمال وشرق سوريا، فرضت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات حظر التجوّل الكلّي في المنطقة لغاية 10 أيام للحد من انتشار الفيروس الخطير.

وبينما تفرض الإدارة الذاتية في إقليم الفرات قرارات الحظر الكلّي، يستقبل مركز كوفيد 19 والكادر الطبي هناك حالات الإصابة بالفيروس بشكل يومي تقريبًا، بينما تعمل قوى الأمن الداخلي على تسيير قرار الحظر وضمان صحة الأهالي عبر تسيير دوريات وتشكيل نقاط توقيف في مدينة كوباني وخارجها لتنبيه الأهالي بتطبيق القرارات، في حين تستمر الخروقات المتواصلة من قبل الأهالي وسط استهتار واستهزاء بالفيروس المستجد.

ازدياد نسبة الإصابة خلال شهر

الإداري والدكتور في مركز كوفيد 19 بكوباني، محمد شمسي، أشار إلى أن نسبة المصابين بفيروس كورونا في مدينة كوباني ازدادت منذ نهاية الشهر المنصرم، وهو ناجم عن الاحتكاك بين الناس في التجمعات.

وأكد الدكتور أن للحظر فائدة كبيرة على انخفاض نسبة المصابين بالفيروس، وطالب من الأهالي التقيّد بقرارات الحظر لضمان سلامة الجميع والتعاون معهم ومع الإدارة الذاتية للحد من انتشار الفيروس وعدم الاحتكاك والتجمع والاختلاط مع المحيط.

وناشد الدكتور، محمد شمسي، كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس التوجّه إلى مشفى كوفيد 19 لإجراء التحاليل والعلاج فيها، وعدم تعرّض حياته وحياة من حوله للخطر.

وبحسب إحصائية مركز كوفيد 19 في قرية يدي قوي جنوبي مدينة كوباني بـ 8 كم، فإنّ نسبة الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثالثة بتزايد مستمر، إذ أنه قبل الموجة هذه كانت أعداد المصابين بالفيروس 621 شخصًا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 47، وأنهم قد سجلوا 562 حالات شفاء.

أمّا بعد الموجة الثالثة وبحسب المركز، فإنّه قد وصل عدد المصابين بالفيروس إلى90 شخصًا خلال شهر، وتسجيل 3 حالات وفات، و 4 حالات شفاء، أما البقية مازالوا يتلقون العلاج ضمن الحجر المنزلي.

تحذيرات ومطالبات للتقيّد بقرارات الحظر الكلّي

وفي سياقٍ متصل، قال المواطن محمود مصطفى، من أهالي مدينة كوباني: إن "هذا المرض خطير ومنتشر بشكل متزايد وعلى الرغم من أن بعض الأهالي يتقيدون بقرارات الحظر الذي طبّق منذ أيام، إلّا أنه في المقابل هناك الكثير من الأشخاص الذين يتطلب منهم الخروج والعمل سعيًا وراء لقمة عيشهم، وهناك الكثير من الناس لا يتقيدون بقرارات الحظر ويعرّضون أنفسهم وأسرهم للخطر".

ومن جهته قال المواطن علي إبراهيم، من أهالي مدينة كوباني: إنه "يجب على الجميع التقيد بقرارات حظر التجوال والمكوث في منازلهم وعدم المخاطرة بحياتهم وحياة من حولهم، لأن فيروس كورونا خطير للغاية ويجب الوقاية منه، وللحظر فائدة كبيرة على الجميع لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف: "بعض الناس أوضاعهم المادية جيدة إلى حدٍ ما، ولكن يرون في فرض حظر التجول فرصة للخروج وزيارة الأقارب وهذا خطأ كبير، لأنهم يعرضون أنفسهم والجميع لخطر الإصابة بالفيروس، ويكونون السبب في انتشار الفيروس بشكلٍ أسرع".

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من حدوث كارثة إنسانية بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا والمناشدات والمطالبات بالتقيّد بقرارات الحظر للحد من انتشار الفيروس، إلّا أنه لا يزال هناك استهتار من قبل الأهالي في مدينة كوباني وخارجها.

وكانت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد سجلت اليوم 5 حالات وفيات، وإصابة 199 شخصًا بفيروس كورونا المستجد من بينهم 16 حالة في كوباني، في حين تمثل 8 حالات بالشفاء.

(د)

ANHA