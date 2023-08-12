تحذيرات طبيّة من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

تشهد أجزاء عديدة حول العالم بما فيها مناطق شمال وشرق سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إذ يبلغ المعدّل الطبيعي لدرجات الحرارة في المنطقة 42 درجة مئويّة كحدّ أقصى، لكنّها ارتفعت خلال الأيام الأخيرة لتبلغ 47 درجة مئويّة، وحتّى أنّها قد بلغت 50 درجة مئويّة في بعض المناطق.

وبحسب المعلومات التي وردتنا من هيئة الصحّة في إقليم الجزيرة فإنّ ارتفاع الحرارة لم يسفر عن أي حالة طارئة حتّى الآن، إذ يُنقل المواطنون المتأثرون من ارتفاع درجات الحرارة إلى المستشفيات.

ومن ناحية أخرى، حذّر الأطباء المواطنين من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة التي تبلغ فيها درجات الحرارة أشدّها، وتحدّث طبيب الأمراض الداخليّة، عكيد علي، إلى وكالتنا حول هذا الموضوع وأشار إلى أنّ مرضى السكري والضغط الذين يتناولون الأدوية، والذين يعانون من زيادة الوزن وأيضاً الأطفال ما دون 4 أعوام والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً هم الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر عكيد علي أنّ تأثير الشمس يبلغ ذروته بين الساعة 10.00-16.00، لذا حذّر من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الساعات.

وحذّرت منظمة الصحّة العالميّة (WHO) في الـ 21 من تموز المنصرم، من تفشّي مرض "حمى الضنك" الناجم عن الاحتباس الحراري، إذ ينتج هذا المرض من ارتفاع درجات الحرارة وهي عبارة عن عدوى فيروسيّة تنتقل إلى الإنسان من خلال البعوض.

(ر)

ANHA