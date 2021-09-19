تحذيرات متواصلة من هجرة الشبان في شمال وشرق سوريا

بعد انكشاف كل أكاذيب وخدع تركيا، والحرب الخاصة التي تمارسها ضد شعوب المنطقة؛ لجأت في الآونة الأخيرة الى أسلوب قذر، تحاول من خلاله إفراغ المنطقة من السكان الأصليين، سواء من خلال التهجير، أو الهجرة التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، خاصة لدى الشباب والعقول، بالتزامن مع القصف الذي يطال مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، مخلفة وراءها العشرات من الضحايا في صفوف المدنيين.

هذا القضية، باتت قضية رأي عام في شمال وشرق سورية. وأشار سليمان خليل من أهالي حي الشيخ مقصود إلى التغيير في التركيبة السكانية التي تشهدها عفرين المحتلة، في محاولة منها لترسيخ الاحتلال. جاء ذلك بعد أن تمكّنت من تهجير السكان الأصليين قسراً.

كما أوضح سليمان خليل: "أن تركيا لجأت في الآونة الأخيرة، بالتعاون مع المجلس الوطني الكردي، إلى خداع المهجرين واستدراجهم إلى الأراضي المحتلة، وأصبحوا ضحية الخطف والابتزاز والانتقام".

ومن جانبه، شدد عمر محمد، وهو أحد سكان الحي أيضاً، على "ضرورة زيادة الوعي لدى الأهالي، وخاصة بين الأوساط الشابة، لعدم الانجرار خلف أساليب الحرب الخاصة، وأن يكونوا أكثر وعياً لنتائجها، ولا يوجد خلف الهجرة إلّا الذلّ والهوان".

ودعا محمد نور "شعوب المنطقة التكاتف ومواجهة مخططات الاحتلال التركي على المنطقة وحماية مكتسباتهم ويقاوموا حتى طرد الاحتلال التركي من أرضهم". وحذر من الوقوع في مصيدة الحرب الخاصة التركية ضد المنطقة.

(مـ)

ANHA