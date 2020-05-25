تحذيرات من انتشار أمراض مزمنة بمخيم واشو كاني

رغم تقديم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنظمة الهلال الأحمر الكردي ما بوسعها من الخدمات لمخيم واشوكاني في ظل إمكاناتها الضئيلة، إلا أن القاطنين في المخيم يعيشون حالة من المعاناة، وخاصةً مع قدوم فصل الصيف، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، في ظل غياب شبه تام للمنظمات.

وتجاوز عدد الأسر القاطنة في المخيم، الذي أنشئ على مساحة تقدر بأكثر من 600 كم2، ويقع 12 كم غرب مركز مدينة الحسكة، بحسب إدارة المخيم 1862 أسرة.

ولاستيعاب هذه الأسر، نصبت إدارة المخيم بالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي والإدارة الذاتية 1700 خيمة، ويقطنها ما يقارب 12 ألف مُهجّر.

الإدارية في الهلال الأحمر الكردي في مخيم واشوكاني، جيهان عامر، أوضحت لوكالة أنباء "هاوار" أن القاطنين في المخيم يعانون من قلة الإمكانات والدعم المقدم لهم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود المراوح وأجهزة التبريد.

تقديم الخدمات الطبية للمخيم واجب على المنظمات المعنية

بيّنت جيهان عامر، أن حالات الإسهال في تزايد في المخيم نتيجة الطقس الحار، وتابعت "إذا استمر الوضع هكذا في ظل نقص هذه الخدمات ستظهر بعد فترة حالات التهاب الكبد المزمنة مع ارتفاع درجات الحرارة أكثر".

وأكدت جيهان عامر، أنه يجب على المنظمات المعنية تقديم لقاحات الأطفال لمنع إصابتهم بمرض اللشمانيا، ورش المبيدات، لقتل الحشرات والزواحف، حيث تنتشر في المخيم العقارب والأفاعي، وكنا قد نشرنا في وقت سابق خبر بهذا الخصوص تحت عنوان العقارب والأفاعي تهدد المُهجّرين في "واشوكاني" والإدارة تعمل على حل المشكلة ، ولمنع انتشار الأمراض المزمنة، وطالبتهم بمساعدة المُهجّرين وتقديم العون لهم في أسرع وقت.

هذا وتستمر معاناة مُهجّري "واشوكاني" في ظل تقاعس المنظمات، وسط تهديد جديد لحياتهم ما لم تقدم المنظمات الإنسانية الخدمات الطبية لهم.

)هـ ن)

ANHA