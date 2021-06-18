تحذيرات من عدم تجديد إيران اتفاقية الرقابة على النووي

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إنه لا يوجد جدول زمني للجولة السادسة من مفاوضات إيران النووية في فيينا.

وأشار إلى وجود تحديات خلال هذه المحادثات فيما يتعلق باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران على الرغم من إحراز تقدم.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة لم تتلق أي عرض من إيران لتمديد اتفاقية الرقابة الفنية المؤقتة، وأعرب رافائيل غروسي عن مخاوفه من أن تقوم إيران بإزالة المعلومات المسجلة في مواقعها النووية منذ شباط/فبراير الماضي في حال لم يتم تجديدُ اتفاقية الرقابة بحلول الرابع والعشرين من حزيران / يونيو.

وأكدت مصادر أوروبية لـ" شبكة العربية" في فيينا أمس، أن المفاوضات مستمرة ولن تتوقف بسبب الانتخابات الإيرانية، وأن اليوم سيكون يوم تفاوض عادي.

وقالت المصادر إن الجولة ستختتم خلال بضعة أيام وستعود الوفود إلى دولها.

كما أكدت المصادر أنه سيتم توجيه دعوة جديدة رسمية لأمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي للمشاركة في المفاوضات لتقديم نصحه حول الالتزامات الإيرانية.

(ش ع)