تحذيرات حقوقية من تلفيق اتهامات ضد 8 محتجين في إيران تمهيدا لإعدامهم

التحذير جاء من موقع “هرانا” الحقوقي الإيراني ، وأشار إلى تلفيق القضاء الإيراني اتهامات ضد 8 محتجين اعتقلوا خلال الاحتجاجات بمدينة “إيذه” بمحافظة خوزستان، وذلك تمهيداً لإعدامهم.

الموقع الحقوقي أشار في تقريره إلى أن هؤلاء المعتقلين موجودون حالياً في سجن شيبان بالأهواز وهم " بهمن بهمني، ومحسن أحمدبور، وبهروز سلحشور، ورسول بداغي، ووحيد عباسي، ورضا عرب بور، وصادق قاسمي، وإسماعيل موسوي نظري".

مصدر مطلع على تفاصيل القضية ذكر أن هؤلاء المعتقلين قد تم اتهامهم مؤخراً في قضية مشتركة من قبل أحد فروع التحقيق في مكتب المدعي العام في مدينة “إيذه”، حيث تم اعتقالهم في تشرين الثاني 2022 من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه على الرغم من إعدام أربعة متظاهرين في الاحتجاجات التي عمت البلاد ضد السلطات الإيرانية بسبب مقتل الفتاة الكردية جينا أميني ، فإنه لا يزال أكثر من 100 معتقل آخر يتعرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

(سـ)