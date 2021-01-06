بينما تتواصل الانتقادات لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للقضية الكردية، وتتكرر الدعوات للابتعاد عن الدولة التركية المعادية للكرد، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني حشد قواته على الحدود مع روج آفا قبالة منطقة ديرك في مقاطعة قامشلو.

الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة قامشلو ابتسام حسين، أكدت أن الشعب الكردي يرفض سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: " الحزب الديمقراطي الكردستاني يزيد من حشوده العسكرية ويحفر على الحدود من روج آفا، ويسمح للاحتلال التركي ببناء قواعد عسكرية في باشور، وينكر المصالح الكردية، في سبيل تحقيق مصالح الدولة المحتلة".

ولفتت ابتسام إلى السياسة القائمة على العداء التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني" بدلًا من دعم مساعي الوحدة الكردية، يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني على إثارة الخلافات وإدامتها".

بدوره، قال رئيس المؤسسة الدينية في مدينة قامشلو علي رسول: "الحزب الديمقراطي يحشد قواته على الحدود، في وقت من المفترض فيه أن يساعد الشعب الكردي ويتكاتف معه لحمايته من جميع الهجمات".

وحذّر رسول الحزب الديمقراطي الكردستاني من مصير مخزٍ في حال استمر في التواطؤ مع دولة الاحتلال التركي "فالعدو عندما يشن هجومًا على الكرد يستهدف جميع شرائحه ولا يسأل عن انتمائه الحزبي".

(م ح)

ANHA