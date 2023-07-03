تحذير روسي : المواجهة مع الغرب ستستمر عقوداً وصراع أوكرانيا دائم

ميدفيديف قال في مقالٍ لصحيفة “روسيسكايا جازيتا” الحكومية الروسية، إن التوترات بين روسيا والغرب “أسوأ بكثير” مما كانت عليه خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، حين كان العالم يتأرجح على شفا مواجهة نووية.

المسؤول الروسي لفت إلى أن “الحرب النووية المحتملة جداً” وفق وصفه، لن تسفر عن أي منتصر، مؤكداً أن موسكو ملتزمة بمنع انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي” الناتو”بطريقة أو بأخرى.

ميدفيديف أوضح أنه نظراً لقواعد الحلف، التي تقضي بعدم قبول الدول المتورطة في صراعات إقليمية، فإن الصراع مع أوكرانيا قد يصبح دائماً، مع ما يمثله من تهديد وجودي بالنسبة لموسكو، على حد تعبيره.

الرئيس الروسي السابق قال إن الطريقة الوحيدة لتهدئة التوترات بين روسيا والغرب هي الدخول في مفاوضات جادة، لكنه أشار إلى أن المواجهة ستكون طويلة جداً بعد فوات ترويض المعاندين، وفق وصفه.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذّر ، من وجود “تهديد خطير” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وقال إن موسكو “مستعدة من الناحية الفنية” لإحداث انفجار في المنشأة.

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