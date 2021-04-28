تحذير مصري سوداني من مخاطر الملء الثاني لسد النهضة

وفي هذا السياق، حذّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، من أن بلاده تصنف ضمن الدول التي تعاني الفقر المائي، بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من الموارد المائية.

كما كشف مدبولي أن نصيب المواطن من المياه في حدود 600 مترٍ مكعب سنويًّا في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 مترٍ مكعب في السنة.

ويأتي ذلك فيما حمّل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان، في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في تموز/ يوليو المقبل.

وقال الزبير لوكالة "سبوتنيك" إن إثيوبيا تسببت في تموز/ يوليو الماضي بأضرار للسودان منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء، داعيًا إلى ضرورة ضمان اتفاق شامل وقانوني بين حكومات الدول الثلاث بشأن الملء الثاني للخزان.

هذا وأعلنت الحكومة السودانية ترتيب حملة دبلوماسية في إفريقيا لكسب التأييد لموقف السودان من سد النهضة.

الجولة التي تقودها وزيرة الخارجية مريم الصادق ستبدأ بجمهورية الكونغو الديمقراطية كونها تترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما ستشمل الجولة كلًّا من كينيا ورواندا وأوغندا لتجري مباحثات مع رؤساء هذه الدول.

وأعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن رفضها للاتفاقات التاريخية التي تتمسك بها مصر والسودان لمياه النيل، منوهًة إلى أن "دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة".

ومع تعثر التوصل لاتفاق حول هذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، اعتبرت إثيوبيا في وقتٍ سابق أن مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة. ورأى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر يوم الأحد، أن هذا السد هو سبيل البلاد للخروج من الفقر.

(د ع)