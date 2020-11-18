تحذير من تعرض عشرات المواقع الأثرية في كري سبي للجرف والنهب

ويستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بجرف ونهب المواقع الأثرية في مقاطعة كري سبي بعد احتلاله لها عقب عدوان شنه في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، إذ جرف وسرق حتى اللحظة عدة مواقع ومنها "تلة الدهليز، تل صهلان، الصبي الأبيض، مدينة الفاو".

وبحسب مصادر من المناطق المحتلة فإن عمليات تنقيب سرية تجري لبعض المواقع هناك بتسهيلات من الاحتلال التركي ومرتزقته، مما ينذر بكارثة على صعيد استمرار نهب وسرقة ما تبقى من المواقع الأثرية في مقاطعة كري سبي المحتلة.

وحذر نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي صبري نبو من هذه الأعمال التي تنذر بكارثة ثقافية وحضارية تطال المواقع الأثرية المتبقية.

وبين صبري نبو بأن "جرائم المحتل التركي طالت المواقع الأثرية منذ احتلال كري سبي/ تل أبيض، والآن يعمل لصوص المواقع الأثرية بتسهيل من المحتل على سرقة ونهب مواقع أثرية جديدة، مما ينذر بكارثة إنسانية وحضارية يخطط لها المحتل لسرقة المخزون الثقافي والحضاري لشعوب المنطقة".

هذا ووثقت هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 108 مواقع أثرية على مستوى إقليم الفرات، منها 40 موقعاً في المناطق المحتلة التابعة لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض.

وناشد نبو المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لحماية المواقع الأثرية كمنظمة اليونسكو، لكونها تمس الموروث الثقافي والحضاري الإنساني للعالم أجمع.

وحث في نهاية حديثه الأهالي المتواجدين في المناطق المحتلة على منع المحتل واللصوص التابعين له بقدر ما يستطيعون من العبث بإرثهم الحضاري والثقافي.

(ج)

ANHA