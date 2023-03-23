تحذير من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية

وقال غروسي أن الوضع الخطر هو بسبب استمرار انقطاع خطٍ كهربائي جرّاء ضربةٍ صاروخيةٍ روسية في وقتٍ سابق.

وقال غروسي في بيانٍ إنّ آخر خطِّ كهربائي مخصّصٍ للاستخدام في الحالات الطارئة لا يزال مقطوعاً وقيد الإصلاح منذ الأول من آذار.

والكهرباء عنصر أساسي للسلامة والأمن النوويين في المحطة، لا سيما لأنها تضمن تبريد المفاعلات النووية.

في حين قول وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "هذا خرق خطير للأمن النووي تسببه روسيا. زابوريجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وروسيا تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها، بما في ذلك روسيا".

وتُعدُّ محطة زابوريجيا التي سيطرت روسيا عليها في آذار 2022، أكبرَ محطةٍ للطاقة النووية في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات، ويشهد مُحيطها مؤخراً هجماتٍ وقصفاً تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.

وإذا انقطعت إمدادات الكهرباء عن أنظمة التبريد في المحطة، فيمكن أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة وقود المفاعلات في وقوع حادث نووي شبيه بما حدث في فوكوشيما باليابان في 2011.

(سـ)