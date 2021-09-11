تحذير دولي من عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، في إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا "حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر"، مشيراً إلى أن عدم تحقيق هذا الهدف "قد يتسبب في تدهور الوضع بشكل خطير، ويمكن أن يؤدي إلى الانقسام والنزاع".

وأشار المبعوث إلى أن مجلس النواب الليبي قد اعتمد بالفعل القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، والآن بصدد الانتهاء من عملية تبنّي قانون الانتخابات النيابية.

وحذر كوبيش من أن أي محاولات لتغيير السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا حاليّاً، لن تؤدي سوى إلى مزيد من الارتياب بشأن الانتخابات، وستسفر عن مشاكل في تحضيرها وتأمينها.

(د ع)