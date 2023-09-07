تحت تهديد السلاح تهجير ما تبقى من أهالي عفرين المحتلة

أفادت مصادر من عفرين المحتلة، بإقدام متزعم مرتزقة "السلطان مراد" التابعين للاحتلال التركي في ناحية بلبلة، "عدنان الخويلد، دفع ما تبقى من أهالي عدة قرى في الناحية للتهجير تحت تهديد السلاح، بذريعة اما أداء الصلاة في المساجد أو مغادرة القرى.

من جهة أخرى، سحب مرتزقة "السلطان مراد" من أهالي قرى نواحي بلبلة وشرا وموباتا، وكالات ملكية حقول الزيتون لأقربائهم المهجرين، وذلك في القرى قورنة وقره كولة وسيمالكا وكوتانا وقسطل كشك، وعين حجر الكبيرة والصغيرة وقره تبة

وأكدت مصادر أن المتزعم "عدنان الخويلد" يستولي على 35 ألف شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها لأهالي قرية أومار سمو التابعة لناحية شرا.

وفي وقت سابق أفادت مصادر لوكالتنا، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يجبرون سكان عفرين الأصليين أو أقاربهم، على التنازل عن ممتلكاتهم للمرتزقة وعوائلهم والمستوطنين.

(ج س/ف)

ANHA