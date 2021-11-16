وحضر الحفل الغنائي الذي أٌقيم في المركز الثقافي في مركز ناحية الدرباسية عدد من الفنانين والفنانات في روج آفا منهم دانيش بوطان ومزكين طاهر، والعشرات من أهالي ناحية الدرباسية.

أوضح عضو لجنة التحضير للحفل، أيمن شاكر أن الهدف من إقامة الحفل في ظل التهديدات التي يشهدها شمال وشرق سوريا وانتهاج سياسية الحرب الخاصة هو التأكيد على التمسك بتراب الوطن وإفشال سياسة العدو التي تعمل على إفراغ المنطقة من سكانها.

وأكد شاكر أن الحفل الغنائي تعزيز لمبدأ أخوة الشعوب والحياة الندية المشتركة.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم قدم كل من الفنانين " دانيش بوطان، أيمن شاكر، سلمان إبراهيم، بهجت علي"، باقات من الأغاني الفلكلورية والثورية الوطنية، والتي عقد على وقعها حلقات الدبكة من قبل الحضور.

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ANHA