وحضر افتتاح الملتقى ممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية ومجالس المرأة والمكاتب والمجالس العسكرية وعدد من الأهالي والحركات الشبابية".

وبدأ الملتقى بالترحيب بالمشاركين والحضور من قبل عضو المركز الثقافي عامر العناد، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت أجلالاً لأرواح الشهداء.

وتلاها كلمة الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن علي العلايا قال فيها : نبارك لكم هذا الملتقى الأول الذي يجمع الراسمين والنحاتين من مختلف المكونات والمناطق والتي شكلت لوحة فسيفسائية جميلة".

وأضاف العلايا" أن هذا الملتقى يعبر عن التلاحم والتعاضد والتعرف على الفن التشكيلي اليدوي واكتساب الخبرات وإظهار الفن المكنون والتعبير عنه".

وأنهى العلايا كلمته بالقول" مهما فعلت الدول التي تحارب مناطق شمال وشرق سوريا، فإننا اليوم نقول لهم لن تستطيعوا إيقافنا عن أحلامنا ومستمرين بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وشارك في الملتقى ما 23 رسام/ة ونحاتين من كافة مناطق شمال وشرق سوريا. وتأتي أهمية هذا الملتقى بأنه فرصة لتطوير الفن التشكيلي من خلال اكتساب الرسامين والرسامات والنحاتين الخبرات من بعضهم البعض.

ومن المقرر أن يستمر الملتقى أربع أيام لينتهي بمعرض للوحات الفنية المرسومة من قبل المشاركين أمام مركز الثقافة والفن في الطبقة.

(س ك/ك)

ANHA