وحضر الاجتماع العشرات من أهالي المنطقة وممثلات عن المؤسسات المدنية والعسكرية ومكاتب ولجان المرأة.

وبدا الاجتماع بترحيب بالحضور من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في الطبقة ناديا المحمد، ودعتهم للوقوف دقيقة صمت أجلالا لأرواح الشهداء .

ومن ثم شرحت نائبة الناطقة العامة لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل سميرة عزيز آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية والإقليمية .

كما تطرقت أيضاً الى الحرب الخاصة التي يستخدمها الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، منها الاقتتال العشائري وتحريض العشائر على سحب أبنائهم من قوات سوريا الديمقراطية لأضعاف الجبهات الداخلية وبث الفتن وترويج المخدرات لضرب الركيزة الأساسية للمجتمع وهم كل من النساء والشباب".

كما تحدثت سميرة عزيز عن أهمية الحملة التي أطلقها مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، والتي تهدف إلى تعزيز وعي النساء بدورهن ومشاركتهن في المجتمع، لأجل بناء مجتمع سليم.

(س ك)

ANHA