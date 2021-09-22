وأطلق المهرجان الثقافي، الفني والرياضي الثالث من قبل حركة المرأة الشابة لإقليم عفرين وهو مهرجان خاص بالشابات، نظمت دورتان في مقاطعة عفرين المحتلة والثالثة تُنظم حالياً في مقاطعة الشهباء.

وبدأت فعالية المهرجان بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم ألقت عضوة منسقية حركة المرأة الشابة لمقاطعة عفرين فريدة نعسان كلمة تطرقت فيها إلى أهمية المهرجان "المهرجان هو لإحياء التراث والثقافة، فمن خلال العروض الثقافية والفنية يمكننا أن نتعرف أكثر على تقاليدنا وأصلنا".

من جهتها ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين فاطمة سليمان كلمة أشارت فيها إلى أهمية دور المرأة في ريادة الناحية الثقافية والفنية "إدارة المرأة للمهرجان هي قوة لها، فهي قادرة على استلام دور القيادة في كل نواحي الحياة".

وأضافت فاطمة "على الشبيبة الانخراط أكثر وأكثر في مجال الفن والتراث، لأنهم هم من يمكنهم لعب الدور الديناميكي في المجتمع وحمايته من الاندثار"

بعدها بدأت العروض الفنية والثقافية بداية قدمت فرقة الشهيدة هيفا للغناء التابعة لحركة الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين وصلة من الأغاني الثورية.

تلاها تقديم فرقة الشهيدة استرفان للرقص التابعة لحركة الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين بعضاً من فقرات الرقص الفلكلوري.

وبعدها ظهرت فرقة الشهباء الخاصة بالنساء وأدت بعضاً من الأغاني العربية الثورية والفلكلورية.

واختتمت العروض الفنية بتقديم فرقة الشهيدة فيان صوران من حركة الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين للرقص بعضاً من عروض الرقص الفلكلوري.

وفي النهاية تم تكريم الفرق المشاركة بهدايا رمزية.

وستنتهي فعاليات المهرجان غداً بتقديم عروض رياضية.

(كروب ل)

ANHA