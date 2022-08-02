وتضمنت فعاليات الملتقى تنظيم معرض لرسومات الأطفال، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية.

بدأت فعالية اليوم الأخير بالترحيب بالمشاركين والضيوف من قبل عضو مركز الثقافة عامر العناد، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة علي العلايا هنأ فيها المشاركين باختتام الملتقى الأول الذي ساهم في إظهار مواهب الأطفال وقدراتهم الفنية.

وأضاف العلايا: " نتمنى التوفيق والنجاح لرسامي المستقبل وأن يستمروا بتنمية مواهبهم أكثر فأكثر لبناء أجيال مبدعة في الفن التشكيلي".

وتضمن المعرض رسومات الأطفال المشاركين في الملتقى والتي تنوعت بين رسومات للطبيعة ورسومات للحيوانات.

وتخلل فعالية اليوم الأخير تقديم فقرة غنائية من قبل فرقة براعم الفرات في الطبقة للفنون الشعبية والفلكلورية.

وفي الختام تم تكريم المشاركين والمدربين من قبل لجنة الثقافة والفن وتقديم هدايا رمزية لهم لما بذلوه من جهد على مدار ثلاثة أيام.

هذا وشارك في هذا الملتقى 25طفل/ة تتراوح أعمارهم بين6 و 16عاماً .

(س ك/ك)

ANHA