وعقد الاجتماع في قاعة جامعة روج آفا في قامشلو بحضور ممثلين عن وحدات حماية المرأة وهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا ومؤتمر ستار وجامعات كوباني والشرق وأكاديمية علم المرأة ومركز أبحاث علم المرأة والعشرات من أعضاء المجلس.

وتحدثت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا روهان مصطفى خلال الاجتماع وأوضحت أن القيام بعقد اجتماع من أجل العلم هو شيء مقدس وقيّم بالنسبة لهم وذلك لأنهم يعلمون أن المرأة استبعدت من العديد من المجالات على مر التاريخ.

وأشارت روهان مصطفى إلى "أنه مع بداية ثورة روج آفا نظمت المرأة نفسها في كل مجالات الحياة وأسست ثورة أخرى داخل ثورة روج آفا وتابعت "ثورة استمدت أساسها من نضال ومقاومة استمرت لآلاف السنوات. ناضلت المرأة ضد عقلية السلطة الأبوية التي لا تقبل وجود إرادة المرأة التي تدفع ثمناً وجهداً كبيراً لأنها لم تحارب ضد الهجمات فقط بل قاومت أيضاً العقلية والعادات والتقاليد القائمة".

بعدها تحدثت المقاتلة في وحدات حماية المرأة، روكسان محمد، موضحةً "أنه تم تنظيم الاجتماع بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان الذي طور علم المرأة التي تناضل النساء اليوم تحت ظله".

كما هنأت نائبة الرئاسة المشتركة لجامعة الشرق رنا عبد القادر جميع النساء في المجال التعليمي بانعقاد هذا الاجتماع. وبعد ذلك تحدثت الناطقة باسم أكاديمية علم المرأة هناء داوود التي أعربت عن سعادتها لبناء أساس لعلم المرأة.

بعد ذلك تم قراءة تقرير وبنود مجلس المرأة في جامعة روج آفا وأغلق الاجتماع أمام الإعلام.

من المتوقع أن يختتم الاجتماع بانتخاب ممثلين جدد واختيار "لوغو" جديد لمجلس المرأة في جامعة روج آفا.

والجدير بالذكر أن أول اجتماع موسع لمجلس المرأة في جامعة روج آفا عقد عام 2018.

(ر)

ANHA