ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة، نظمت ممثلية مؤتمر ستار في باشور (جنوب كردستان) ندوة تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية"، في قاعة خاك بمدينة السليمانية، أمس الأحد (5 آذار) بحسب ما نشرته الممثلية على معرفاتها.

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية ألقتها عضوة ممثلية مؤتمر ستار سلافا سليمان، أشارت خلالها إلى أهمية يوم ٨ آذار، وتضحيات النساء اللواتي قاومن شتى أنواع الظلم في سبيل الوصول إلى حقوقهن وحريتهن، لافتة أن شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" الذي انطلق من كردستان أصبح شعار الحياة الحرة لجميع نساء العالم.

واستكملت فعاليات الندوة، بمحاضرة عن ثورة المرأة في روج آفا ألقتها ممثلة مؤتمر ستار في إقليم باشور كردستان، روزا حسن، أشارت خلالها إلى المصاعب التي واجهت المرأة في روج آفا وسوريا في ظل نظام البعث وهجمات مرتزقة داعش ودولة الاحتلال التركي على المنطقة، مؤكدة أنه على الرغم من كل التحديات عززت النساء إرادتهن، وشاركن في مختلف المجالات السياسية، الدبلوماسية، العسكرية، الاقتصادية.

مشددة أنه يجب أن يصبح شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" متجسداً في المجتمع.

كما تحدثت مسؤولة العلاقات الدبلوماسية لجمعية المرأة الحرة في روجهلات كردستان، روزرين كمنجر، عن ثورة " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" ومكتسباتها في روجهلات كردستان، قائلة: "في صعود الثورة، أعتمد شعب روجهلات كردستان (شرق كردستان) على قدراته الذاتية، رغم كل الضغوطات التي واجهته، وأصبحت ثورة مجتمعية".

وفي محور آخر تحدثت الناشطة النسوية ورئيسة منظمة دابین، دلسوز زنكنة، عن تأثير شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" على نضال النساء، مؤكدة أن الثورة التي تكون بريادة المرأة ستنجح؛ لأننا لا نستطيع القول إن هناك مجتمع حر إلا إذا كانت المرأة فيه حرة.

(س ر)